高比例警示圖文非單一解方　國際案例凸顯私煙風險與產業衝擊 澳洲、香港、泰國最新數據浮現另一項政策課題

菸品健康警示已成全球菸害防制的重要措施之一，加拿大癌症協會（Canadian Cancer Society）2025年公布《International Cigarette Packaging Report》，全球超過130個國家或地區要求菸盒健康警示平均面積達50%以上，香港、泰國等採行85%，澳洲則採正面75%、背面90%的高比例警示，均屬全球管制最嚴格的市場之一。

圖／聯合報系資料照

但各國官方統計與國際研究卻也出現另一項值得關注的現象，那就是在高比例警示圖文制度實施多年後，非法菸草、地下尼古丁產品及跨境走私問題仍持續存在，甚至成為部分國家對於菸品管理的重大挑戰。

近年國際案例來看，提高健康警示圖文面積，不應僅著眼於健康宣導效果，也應正視對市場秩序可能帶來的影響。合法產品受到更嚴格的包裝規範約束，而非法產品持續流入市場時，這讓合法業者承擔法規成本，非法產品卻取得價格與供應上的競爭優勢。

澳洲、香港及泰國近年持續面臨私菸及非法尼古丁產品的挑戰壓力，這提醒政策制定者，警示圖文制度若缺乏查緝與市場管理配套，地下市場風險可能同步升高。

澳洲：全球最嚴格包裝制度之一 非法產品快速增加

澳洲長期被視為全球菸害防制政策的重要代表，2012年率先實施素面包裝（Plain Packaging）後，現行菸盒健康警示圖文已提高至正面75%、背面90%，平均達82.5%。自2025年起，澳洲更要求於單支香菸印製健康警語，並在包裝內加入戒菸資訊，希望進一步降低吸菸人口。

從官方統計來看，澳洲吸菸率雖持續下降。澳洲健康與福利研究院（AIHW）資料顯示，14歲以上人口每日吸菸率已由2001年的19.5%，降至2022–23年的8.3%，2025年進一步降至5.6%。

不過，在傳統紙菸吸菸率下降的同時，另一項官方統計卻呈現不同趨勢。澳洲統計局（ABS）今年6月公布「Household Consumption of Illicit Tobacco and Nicotine Products」實驗性估計指出，來自非法來源的菸草及尼古丁產品，占整體菸草與尼古丁消費比重，已由2017年的12%升至2025年的80%。

顯示，澳洲採行全球最嚴格的包裝制度，卻無法抑制非法市場需求，政府仍須投入更多資源查緝走私、管理地下供應鏈及打擊非法產品流通，否則政策效果可能受到侵蝕。

泰國：85%警示圖文實施逾10年 非法市場仍持續存在

泰國是亞洲最早採行高比例警示圖文的國家之一，自2014年起要求菸盒正、反面各85%健康警示，2019年再全面導入素面包裝制度。

根據EU-ASEAN Business Council委託Euromonitor International研究，泰國非法捲菸占整體市場比例估計由2024年的22.6%，增加至2025年的23.6%，若趨勢持續，2028年可能進一步提高至26.6%。研究同時估計，2024至2025年間，泰國因非法菸草造成的稅收損失約13.5億美元。

85%警示圖文制度實施超過10年後，非法市場並未消失，政府仍持續投入大量查緝資源。對合法業者而言，當市場需求轉向未受監管的地下產品，不僅削弱公共衛生政策效果，也造成合法業者與非法產品間的不公平競爭。

香港：吸菸率下降 私菸案件卻占海關案件四分之三

香港也是如此，2007年將健康警示提高至85%，目前雖維持亞洲最高警示比例之一。但私菸比例與海關工作量卻呈正比提高，海關的執法資源正被私菸問題大幅佔據，前線執法者亦疲於奔命。

2025年香港海關處理3萬8869宗執法案件，其中私菸案件達2萬9037宗，占全部案件約75%；全年查獲私菸約6.04億支。案件增加並非全部破獲屬大型跨境走私集團案件，多數來自於消費者的選擇開始往其他非法方向前進，但私菸已占海關案件四分之三，仍反映地下市場治理已成為香港執法工作的主要項目之一。

台灣現行50%已屬國際主流 下一步更需要完整政策評估台灣於2024年3月起將菸盒警示圖文由35%提高至50%。依據加拿大癌症協會2025年國際比較，目前全球已有超過130個國家或地區採行平均50%以上健康警示；達85%以上者則約11個國家或地區，屬相對少數的高強度制度。換言之，台灣現行50%制度已屬國際普遍採行的級距，而非落後標準。

50%制度僅實施兩年，對吸菸率、戒菸率、青少年吸菸行為、非法菸市場及政策成本等面向，仍有待更完整的追蹤與評估。若討論將健康警示圖文由50%提高至85%，除公共衛生效益外，也應同步評估非法市場風險、走私查緝量能、合法產業衝擊、政府財政成本及整體政策效益，避免因政策配套不足，導致合法市場萎縮而地下市場擴大，影響政策原始目標。

澳洲、香港及泰國等經驗顯示，高比例警示圖文雖是菸害防制的重要措施，但並未單獨消除非法市場風險。相反地，在三個已採高比例警示圖文制度的市場中，政府仍不斷投入資源打擊私菸、非法尼古丁產品及跨境走私，反映公共衛生政策缺乏完整配套，地下市場仍持續擴張。

為了遵守更高比例警示圖文及相關法規，合法業者必須投入成本更換包裝，反觀走私及非法產品完全不受相同規範約束，持續猖獗，恐模糊了菸害防治的初衷。