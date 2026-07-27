陸企拚AI外銷 看市場轉舵

「東北亞需要嵌入既有產品的『核心組件』，東南亞需要『全套解決方案』」。作為中國AI四小龍，以視覺AI起家的商湯科技是中國早期出海的企業代表之一，在全球拓展業務超過8年時間。商湯科技亞太業務總裁史軍接受本報專訪時指出，以亞太地區來看，各區域AI需求截然不同，策略要彈性和多元，才能應對兩地市場。

史軍指出，中國AI產品多是為本地市場高度客製化而生，要輸出海外並非簡單複製貼上就能成功，幾乎是一場「從零到一」的創業過程。這個過程對多數中國企業而言並不容易，尤其是做to B（企業對企業）生意時，企業決策鏈遠比一般消費者複雜，需要長期累積口碑與信譽，才能真正打開市場。

以商湯為例，商湯目前在亞太地區的布局分為東北亞（日本、南韓、台灣等）與東南亞兩大重心，兩大市場需求落差極大。史軍說，東北亞企業的特點是品牌和系統相對成熟，客戶AI需求往往不是整套產品，而是提升某個環節AI能力的「核心組件」。為此，商湯發展出類似英特爾（Intel）的「inside」策略，針對客戶痛點賦能，例如許多企業生產機器人，但機器人需要一個視覺辨識的大腦，商湯就提供這塊組件，讓機器人背個小背包，提升視覺能力。

改善治安 上海經驗移巴西

與東北亞相反，史軍說，東南亞市場相對較欠缺全套硬體和研發能力，市場也分散，對AI的需求通常是期待直接購買整套產品。商湯針對東南亞市場主要提供「全套解決方案」，方案中軟硬體都有，一次到位。

這種「整套輸出」的模式不只東南亞有需求，也延伸到更遠的巴西市場。史軍分享，巴西當地客戶長期想改善當地治安，雖已設置大量監視器，但還沒有導入夠強大的AI分析，苦於找不到好的落地解決方案，最後到同樣人口眾多的中國尋找解方，輾轉找到商湯，將商湯在上海的經驗搬到巴西當地。

客戶心態變 找西方沒有的

這背後也反映出海外客戶對中國AI看法正在改變。史軍說，過去全球把中國當低成本採購中心，現在則主動來尋找「西方做不到、但也許中國做得到」的新方案。

從人才、算力、數據到應用，依目前局勢，全球AI競爭的最頂端玩家集中在中國與美國，誰能把技術真正落地到不同市場、贏得客戶信任，誰就能在這場長期賽局中站穩腳步。商湯的出海經驗，正是觀察中國AI企業如何在這場中美競爭格局下，尋找位置的一個切面。