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陸AI輸出 常被問有無後門

聯合報／ 記者洪欣慈林秀姿／上海專題報導

從模型到算力、產品到服務，中國AI產業正積極「出海」。在亞太地區其他國家眼中，中國大陸AI最大優勢在於「速度」和「規模」；劣勢則是「形象」和安全性，「大家通常會先入為主地認為中國軟體會不會有『後門』」。山寨大國、資安漏洞多、缺乏隱私權和數據保護概念的形象，成為中國AI出海的最大硬傷。

從數據上來看，中國開源模型全球下載量已突破100億次；中國海關總署7月最新統計顯示，今年上半年，中國電子元件、電腦零件等算力硬體整體進出口金額達5.13兆人民幣，成長56.6％；機器人也迎來爆發期，工業機器人上半年出口62.9億人民幣、成長18.6%；清潔機器人、人形機器人、機器狗等出口額則達180.9億人民幣。

「中國科技出海如今是熱門話題，我和新加坡同事聊天的第一句話，常常是『中國那邊有什麼新進展』」。新加坡電信集團旗下子公司恩士迅（NCS）大中華區總裁李珊表示，有兩個詞可以說明中國AI優勢，一個是可實踐性，另一個是開放性，中國擅長將研究帶到第一線實踐，模型開源的做法也讓各國易於採用。

日本匠新株式會社執行長田中年一則說，中國科技創新的「速度」和「規模」，是與日本最不同之處。日本更關注品質和可行性，創新速度相對緩慢，但中國會快速執行，這兩個特質是中國走進全球市場的利多。

但也有劣勢。商湯科技亞太業務總裁史軍表示，「安全性」是旗下服務出海時常被質疑的問題，「大家通常會先入為主地認為中國軟體會不會有『後門』」。

曾有日本客戶特別請以色列網路安全公司，全面掃描商湯提供的軟體；也有新加坡客戶要求數據訓練只能在指定的控制區內進行，每一季度還會請會計師事務所來審計，確認商湯數據是否合規。

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