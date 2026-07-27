AI版一帶一路／3關鍵字 揭陸AI全球戰略

一年一度的世界人工智能大會（WAIC）日前在上海落幕，今年WAIC規格堪稱是歷年最高，超過1000家企業參展、300多款產品全球首發，不只是中國AI生態與產業鏈縮影，更是國家AI目標的宣示舞台。熱鬧過後，有3組最夯的關鍵字不能忽視，顯現出中國AI如今的發展戰略，以及布局全球企圖心。

制定標準 搶占早期話語權

第一個關鍵字是「AI治理」。AI發展速度飛快，如何管理AI是各國目前棘手課題，下一階段大國間的AI競爭將從模型能力，進展到誰有能力治理它，甚至進一步引領和組織世界。從模型輸出，到制定標準、培訓各國產官學界、積極參與聯合國相關任務小組，都看出中國搶占早期話語權的野心，AI版一帶一路正在成形。

今年是WAIC舉辦以來，中國大陸國家主席習近平首次出席大會開幕式，談話中宣示未來5年，將為發展中國家提供5000個AI專題研修培訓名額，並推動中國氣象智能預警方案「媽祖」在30個國家落地應用。其實不只氣象，農業、能源等各領域，早已看到中國AI痕跡，例如國家電網光明電力大模型協助巴西當地電網智慧運作、華為替南非當地鐵路部署智慧系統。

多套標準與規則也在大會期間備受討論。「求索」人工智能評測基準體系國際版2.0在會上發布，全球工業具身智能導則、AI Agent應用安全基本要求等標準制定皆正式啟動。由中國發起、以AI為結盟目標的世界人工智慧合作組織（WAICO）則在大會前正式成立，目前已有29個成員國。

聯合國人工智慧獨立國際科學小組成員、上海人工智能研究院院長宋海濤表示，全球AI治理已經從聯合倡議，加速進入制度化階段，「未來的AI治理，不能由單一國家建置、少數人決定，全球南方建設正成為新治理重點」。

擴大模型規模 延續AI聲量

第二個關鍵字是前沿模型。超大模型、通用人工智慧（AGI）、多模態模型等，都是今年中國AI圈內熱議話題。過去中國以大量開源模型席捲世界，開源模型的好處是落地快，且開放性強，全球能快速認識中國AI。但業界開始發現，若要延續中國AI聲量，模型規模勢必得擴大、能力需持續提升，中國AI開發商月之暗面（Moonshot AI）近期推出的新模型Kimi K3，在多項評測AI能力的基準衝上前段班，引起全球關注便是一例。

AI實體化 提升機器人能力

第三個關鍵字則是「具身智能（智慧）」。具身智能指的是將AI賦予物理實體，據中國海關總署統計，上半年中國AI機器人已出口到全球90多個國家和地區，總量超過萬台。但大會中，許多專家都提出人形機器人的發展困境和落地應用挑戰，包括訓練數據不足、機器人動作太慢且不夠精細等，人形仍然吸睛，但產業眼光已不再只關注「人形」，更著力在發展能提升機器人能力的「世界模型」。

不過，企圖心背後是現實困境。有中國業者直言，晶片仍是模型能力突破的重要基礎，中國近年扶植國產晶片已有成效，但效能與輝達等國際頂尖產品還有落差，如何提升計算效率、減少電力消耗是未來發展關鍵；「世界模型」、通用人工智慧討論火熱，北京通用人工智能研究院院長、曾被《衛報》譽為「世界最傑出AI科學家之一」的朱松純卻認為，這些技術要突破都還有很長一段路，更打趣說，具身智能如今只是「弱身智能」。

中國要做全球AI治理主導者也沒那麼容易，美中雙方陣營壁壘分明，如何讓全球信任是難題。

由亞洲資深研究員及人權倡議者創立的「韌性創新實驗室」（RIL）近期便提出警告，中國近年透過建立AI安全標準、模型測試制度、政企合作機制，管控生成式AI的內容紅線，將嚴重影響國際資訊環境。

建技術護欄 有待各國合作

透過影片參與本屆WAIC時，圖靈獎得主班吉歐（Yoshua Bengio）提到，AI能力呈現指數性成長，卻沒有受到足夠監管，確實迫切需要一套基於安全的通用監管規則，但核心問題是各國之間缺乏信任，「現在還為時未晚」，期待各國攜手，一起建立起技術護欄。