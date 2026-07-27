徐翀靠減法配乘法 成功獲利

世上無難事，只要肯放棄。中國近一年「超級個體」（OPC，One Person Company）火熱發展，創業兩年的徐翀，放棄廣告投放，卻收獲了42家客戶主動上門，成功以超級個體創業，在不動產投資信託領域獲得口碑。

在世界人工智能大會（WAIC）首度推出的OPC競賽上，徐翀創辦的「蔥花投研公司」獲得金獎，她是少數女性OPC，她認為自己獲利的關鍵是「減法」與「乘法」，減法就是放棄行銷。徐翀本身專業是不動產金融，行銷並非專長，她說，「把產品做得足夠好，靠口碑行銷」，若專注行銷工作，她沒精力把產品做好。創業前，她白天有正職工作，晚上學寫程式，兩三年苦學後，建置可以橫跨不動產、金融投資以及AI技術的系統。

乘法就是「複製自己」，她打造許多AI agent（AI代理人），包括數據分析、客戶信件回覆、雲端維護、程式更新等，都讓AI agent自主完成。徐翀還有一項成功關鍵，就是熟知OPC的極限：不做人力成本高的事業。她舉例，有家企業以數十萬人民幣請她做不動產諮商服務，但諮商服務需要高人力成本，她最後推掉這門生意，專注打造可以複製、不需要高人力成本的系統模型。

然而，像徐翀這樣短時間獲利的OPC並不多見，根據「中國OPC深度洞察報告」，63%的OPC尚未獲利，「天天看到失敗的典型畫像」，AI Native科技投資人胡學文指出，OPC入場的選手愈來愈多，投資人與市場的篩選條件就會變高。Open CSG董事長陳冉建議，年輕人若想靠AI創業，先不要辭職，也不要心急想快速成長，「機會巨大，但不要盲目擁抱」。他說，投資人與創業賽道仍有鴻溝，投資人想投資獨特性的公司，但是放到市場上，能獲利的卻很少，OPC要找到投資又獲得市場，並不容易。