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AI發展大躍進／陸「超級個體」AI公司 百花齊放

聯合報／ 記者林秀姿洪欣慈／上海專題報導
以AI為核心發展一人公司的「超級個體」（OPC，One Person Company），近一年來在中國蓬勃發展，是今年世界人工智能大會上熱門關鍵詞之一。記者林秀姿／攝影
以AI為核心發展一人公司的「超級個體」（OPC，One Person Company），近一年來在中國蓬勃發展，是今年世界人工智能大會上熱門關鍵詞之一。記者林秀姿／攝影

一代企業終將老去，但仍有企業正年輕。中國大陸這一年以AI為核心發展的一人公司百花齊放，它們被稱為「超級個體」（OPC，One Person Company）。

最新「中國OPC深度洞察報告」統計，「超級個體」已超過1600萬人，有88%的超級個體都自帶技術能力，以健康醫療、機器人、教育知識、金融法律等業務作為主要服務領域。

本月在上海舉辦的世界人工智能大會（WAIC）上發布「中國OPC深度洞察報告」，針對595個OPC進行問卷調查。這群超級個體的蓬勃發展，以及百花齊放的速度，震撼市場。

「AI first」是超級個體蓬勃發展的關鍵字，從生產開發、運營供應鏈、營銷溝通，包括多語言文案與行銷，都是透過AI，每天都有一個AI agent來檢視專案進度，並且直接通知有問題的人去改善。

運用開源模型 一個人就跟AI創業

騰訊雲的產品負責人王偉嘉說，以前是專業工程師的「開發者時代」，現在是「超級個體時代」透過自然語言就可以自動生成，部署與維運，一個人就可以跟AI一起創業。中國OPC可以蓬勃發展，還受惠於各式各樣的開源模型，成本低，創業門檻容易，加上許多金融機構加入，給予多元融資優惠，中國工商銀行副行長王睿指出，光去年提供AI創業相關優惠融資就超過400億人民幣（約新台幣1913億元）。

年輕學生參與 OPC競賽掀起熱潮

除了新創團隊，還有許多年輕學生也想當超級個體，包括微信、小紅書等平台也舉辦OPC競賽，更加炒熱校園創業氣氛。但是要賺錢並不容易，「中國OPC深度洞察報告」調查發現，能夠變現的超級個體，要先靠人脈、經驗來換取曝光與自然流量，需要「能打的團隊」。

超級個體的蓬勃也隱含不少困境，包括：開源模型會不會下架，以及燒掉的token（計算AI使用量的單位）會不會比減少的人力成本還要高？更關鍵的是人才是否充裕。

源源不絕創意 才是市場爆款關鍵

Lumoverse創辦人常楠，也是超級個體起家，創業二年後發覺：「創意才是最終的瓶頸。」他說，不管是寫程式語言、或與AI磨合打造工作流程，甚至成功募資四輪後，具備點子的人才、有源源不絕的創意，才是市場存活的決勝關鍵。

「AI告訴你的爆款就不是爆款」，超級個體起家，現為互影科技創辦人鵾鵬說，當愈來愈多大模型理解「爆款」範例後，它告訴人類的「爆款」就不會是爆款了，所以當OPC要存活，除了要能做大企業無法做的領域，還要維持創意與創新，「爆款永遠是outsider」。

中國大陸 上海 WAIC

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徐翀靠減法配乘法 成功獲利

世上無難事，只要肯放棄。中國近一年「超級個體」（OPC，One Person Company）火熱發展，創業兩年的徐翀，放棄廣告投放，卻收獲了42家客戶主動上門，成功以超級個體創業，在不動產投資信託領域獲得口碑。

token燒不停 應用變現成挑戰

「為什麼token一直燒，公司營收卻沒有增加？」、「有超級個體，但無法打造超級團隊？」、「人形機器人做事情需要66秒，工廠環境需要6秒內」，AI帶來各種人形機器人發展，超級個體百花齊放，但落地應用如何更絲滑、如何變現，更實際的是投資AI的各項成本要轉換成營收才算成功。

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