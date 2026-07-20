碳關稅衝擊浮現／看懂歐盟CBAM眉角：近乎懲罰的「加價刺激」制

在歐盟碳邊境調整機制（CBAM）中，若進口商無法提供可驗證的碳排量，將按歐盟執委會提供的預設值計算CBAM費用。由於預設值高的近乎懲罰，像水泥與熟料等商品的進口價格可攀升至目前的1.3倍。

雖然歐盟用意為鼓勵企業申報實際碳排量，卻可能形成新的競爭等級：經認證的低碳製造商取代未認證或高汙染的供應商，從而重塑工業貿易的流向並促使全球供應鏈透明化。

為鼓勵進口商使用經驗證的實際碳排放數據，歐盟執委會採取「加價刺激」制。自2026年起在CBAM的預設值上加計10%，2027年加計20%，2028年加計30%。英國碳申報諮詢機構「CBAM-assured」指出，一家進口量約3000噸的中型鋼鐵進口商將面臨120萬英鎊的碳成本，而使用認證數據的進口商則較使用預設值者節撙20%至40%的成本。

CBAM預設值制度對各國出口商的影響並不相同。印度成本位居各主要出口國前茅，每公噸可能高達293歐元；相較之下，由於南韓電網中核能與天然氣比例極高，土耳其電網也依賴水力與再生能源，因此CBAM成本相對印度較低。