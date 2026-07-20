碳關稅衝擊浮現／上路才半年 碳稅重創印、烏

隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年1月正式上路，印度鋼鐵、鋁、化肥等產品出口成本暴增，而歐盟擬於2028年將CBAM適用範圍擴大更將二度重擊印度。飽受戰火蹂躪的烏克蘭也因CBAM面臨鋼鐵出口量與GDP下滑，而無力推動減碳技術符合歐盟標準。

印度鋼鐵銷歐 大減24%

印度鋼鐵生產以高碳排的「高爐—鹼性氧氣轉爐」技術為主，成為結構性弱點。據印度鋼鐵部數據，相較於歐洲競爭對手使用高效鼓風爐或電弧爐，每噸鋼鐵二氧化碳排放量為1.5噸與0.29噸，印度平均碳排放量則高於2.1至2.5噸。印度智庫「節能經濟聯盟」研究員辛赫說，碳排放差距削弱印度鋼鐵出口競爭力達15%至22%。

這讓CBAM對印度影響格外明顯。印媒「商業標準報」6月底引述政府數據，印度今年1至4月對歐盟出口鋼鐵已下降13%。印度國際經濟關係研究院6月底也評估，CBAM讓印度對歐盟出口鋼鐵減少24%，化肥與鋁製品也顯著受影響。

CBAM遭疑 新型保護主義

隨著歐盟擬於2028年將CBAM適用範圍擴大至180項新增的鋼鐵與鋁製品，並將「產前廢料」產生的碳排放納入計算，印度智庫「全球貿易研究倡議」4月中警告，屆時印度出口至歐洲的工程產品、汽車零件、金屬加工製品、機械設備、鋁製品及其他工業產品，負擔碳稅成本可能愈來愈高。

懷疑論稱，CBAM經濟安全與減碳的背後實為殖民與保護主義。已達到溫室氣體排放總量上限的已開發國家，藉此影響尚未達到排放峰值的印度而加劇權力失衡，也成為印度與歐盟自由貿易協定的談判障礙。

烏水泥業 出口下滑96%

位於柏林的顧問公司「德國經濟團隊」與烏克蘭智庫經濟研究所今年4月報告預測，由於烏克蘭對歐盟的出口金額減少13.92億美元，CBAM將使該國今年至明年間的GDP縮減0.7%；其中，光是高度依賴歐盟的鋼鐵業就損失約12億美元，占該產業對歐盟出口金額的一半。

何況烏克蘭鋼鐵業已承受高昂的電價、供應鏈中斷及俄國攻擊造成傷害等多重壓力。而比起鋼鐵業，規模較小的水泥產業則可能因出口量下滑96%而面臨「全面崩潰」。

「基輔獨立報」4月底報導，烏克蘭出口至歐盟的產品約15%適用CBAM；這15%的出口商品中，鋼鐵產品約占92%，成為受影響最深的產業。

由於歐盟對非會員國生產商採用預設碳排放係數，其預設值遠高於鋼鐵企業實際排放水平。雖然布魯塞爾正建立碳排驗證制度，未來允許歐盟認證的查驗機構進入工廠實地測量，卻要到9月才正式啟動。

碳稅反效果 烏無力減碳

德國經濟團隊報告指出，採用偏高的排放係數已推高烏克蘭鋼鐵產品的價格，該產業今年平均每公噸負擔的CBAM成本為143.6美元，明年將漲為178.6美元。

烏克蘭鋼鐵製造商阿塞洛米塔爾克利福洛執行長隆格巴多說，歐盟客戶得知每噸鋼材需額外負擔60至90美元後，就取消今年第一季所有訂單。

世界經濟論壇2024年7月報告指出，烏克蘭鋼鐵生產設施因戰火而大規模毀損，為重建擺脫依賴化石燃料的工業部門創造絕佳契機；然而，CBAM重創烏克蘭出口，而該國的碳稅每噸也僅0.6歐元，基輔恐無力推動鋼鐵業減碳。