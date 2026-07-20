碳關稅衝擊浮現／「台灣真正挑戰 是減碳速度」

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）結束過渡時期，在2026年1月1日正式施行，雖然企業首筆實際繳交的碳成本將於明年依今年進口情形申報後才會產生，但對出口企業而言，CBAM已不再只是減碳政策，而是攸關國際競爭力的新貿易規則。

業者直言，過去企業比的是價格、品質與交期，如今還得比「每件產品的碳排放量」。

衝擊六大產業 中鋼外銷歐洲占一成

CBAM首波涵蓋鋼鐵、鋁、水泥、肥料、氫及電力等六大產品，其中又以鋼鐵及鋁製品與台灣出口關聯度最高，包括鋼板、不鏽鋼、扣件、螺絲螺帽、金屬加工及部分機械零組件，都已開始受到影響，但產業界普遍認為，真正的挑戰並非碳稅本身，而是減碳速度。

中鋼表示，歐洲市場近年來是外銷多元市場的重要布局之一，占中鋼出口比重約一成多，主要供應鋼品以熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲等鋼品為主，應用於當地製管、家電、電機設備等產業。

CBAM實際費率 尚待政府與歐盟釐清

雖然有研究顯示，CBAM上路後，碳稅費用可能約占企業營收的5~8%，恐形成沉重負擔。但中鋼表示，現階段由於各國碳定價制度不一，尚待政府與歐盟釐清及確認歐盟CBAM「抵減第三國碳定價」之對接方式後，才能估算未來歐盟CBAM帶來費用增加之程度。

依據CBAM規定，進口至歐盟的鋼品須由歐盟進口商申報產品碳排放量，並依申報排放量購買相對應數量的CBAM憑證，相關費用繳交予歐盟政府。螺絲業者表示，就法規責任而言，CBAM的申報及繳費是由歐盟進口商負責，因此費用「理論上」是由進口業者承擔。

碳稅所生成本 雙方各自吸收一部分

但該業者直言，CBAM的成本會直接影響進口商的採購決策及價格協商，進口商一定會依據產品的碳排放強度評估未來須負擔的成本，並作為採購及議價的重要依據，因此最終還是要由業者與進口商協商，目前看來，方向上應會是各自吸收一部分。

中鋼表示，CBAM雖已正式上路，但因為是全新制度，許多實務執行面向仍在逐步釐清，企業在成本估算、報價及接單上仍需找尋最適用的方式；其次，各國鋼廠都希望採用產品實際碳排放值申報CBAM，以避免使用歐盟訂定、成本較高的預設值，然而實際值須經歐盟認可的第三方驗證，相關驗證機構及量能仍待歐盟公布。

CBAM正式實施後，預期產品碳排放量愈低，CBAM成本隨之愈低，中鋼認為，鋼品碳排放將會成為外銷歐盟的重要競爭力，但也增加供應鏈管理複雜度，對全球鋼鐵出口商都帶來新的挑戰；也有鋼鐵業者分析，未來鋼鐵競爭已從「價格競爭」逐步走向「碳競爭」，能否降低每噸鋼材碳排放，將是爭取國際訂單的重要關鍵。

不放棄歐市場 只能盡可能降低碳排

但對於企業要如何因應，業者則都認為，不可能放棄歐盟市場，只能盡可能的想辦法降低碳排。中鋼說，近年積極推動節能減碳、製程改善、產品低碳化及碳盤查，並配合客戶需求提供產品碳排放資訊，積極因應CBAM正式實施，以協助客戶降低法規遵循風險，提升產品出口的低碳競爭力。

工總也認為，國內應該要有歐盟認可的第三方驗證機構，才能確保產品碳排放數據可靠度，因此建議政府未來加大力道協助廠商強化碳排放管理及養成綠領人才，同時，發展綠色產品是國際重要趨勢，而循環材料能大幅減少碳排放，政府若能協助企業使用循環材料大幅減碳，也能提高企業競爭力。

工總指出，CBAM課徵品項可能逐步擴大，其他國家恐也會陸續加入課徵CBAM的行列，對產業的影響及壓力只會愈來愈大，台灣碳排放係數相較他國較高，若能加速二次能源轉型，將碳排放係數降低，應能大幅改善及提升產業出口競爭力。

短期成本雖增 但也加速製造業升級

業者表示，CBAM短期內確實增加企業營運成本，但從另一個角度來看，也加速台灣製造業升級，對已完成碳盤查、布局低碳製程及提高能源效率的企業而言，反而有機會在全球供應鏈重組中取得優勢；相反地，若仍停留在高碳製造模式，未來除了出口成本增加，也可能面臨客戶轉單風險，「這是一個逼得大家不得不升級的壓力」。