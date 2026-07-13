誰卡住大陸年輕人／爭考公職 國企縮編 「避風港」難進

大陸近年內需經濟不振，影響大陸民營企業持續縮編及裁員，反觀公務員及國有企業的鐵飯碗成為求職者的避風港，吸引大量大專院校應屆畢業生轉去考取公務員或國有企業，也讓競爭日益白熱化。

過去大陸經濟快速成長的年代，年輕人就業選擇相當多，包括熱門的互聯網、創業、外商企業等能提供大量高薪機會；如今民營企業普遍推進降本增效，民企的徵人需求持續收縮。

降薪、裁員 民企持續降低人事成本

尤其過去兩年，傳統互聯網、房地產、補習班、普通金融等行業的基層職位招聘量普遍下滑10%至30%，多數民企持續降低人事成本，不少民企不僅薪資漲幅停滯，甚至出現降薪、裁員現象，部分靈活就業職位日均工時長達12小時，但月收入卻不足人民幣3,000元，讓公職的穩定性更具吸引力。

智聯招聘2026年第2季就業調查資料顯示，超過78%的應屆畢業生將公務員及國有企業工作列為求職第一選擇，這一比率較2022年提升41個百分點。

找工作不看薪資漲幅 先問「穩不穩」

中國就業促進會表示，過去大家找工作看薪資漲幅，現在先問「穩不穩定」，體制內（意指公務員及國有企業）工作的熱度，本質是就業市場風險偏好全面收縮的直接體現。

公職報考熱度，直接體現在連年刷新紀錄的報考數據上。2026年國考（類似台灣的高普考）報名人數達到371.8萬人，較三年前激增110萬人，平均競爭比攀升至98：1，其中熱門職位競爭比達6470：1，創下歷史新高。

2026年20多省市的公務員聯考總報名人數接近587萬人，平均報考及錄取比率達到47：1，新疆、甘肅等過去競爭相對平緩的西部地區，多數基層職位的競爭比更超過120：1。

報考門檻也大幅抬高，教師職位普遍要求大專起步、碩士優先，熱門學科職位甚至將AI技能列為硬性加分項；不少省市的公務員職位，報名者中碩士及以上學歷占比超過60%，普通大學學歷考生的可選職位範圍被大幅壓縮。

國企「瘦身」 有行政部門縮編50%

就在求職者湧向公職及國有企業之際，這個傳統「避風港」也在經歷前所未有的縮編調整，隨著2026年至2029年新一輪國資國企改革方案落地，大陸全國各級國企全面進入「瘦身健體」階段，也就是要聚焦本業、剝離非核心業務及推進數位化轉型，過去被視為鐵飯碗的傳統行政後勤工作、基層重複性操作工作、非主業邊緣工作正在被大量精簡。

據業內統計，本輪改革中，不少國企的行政部門直接縮編30%至50%，傳統的資料統計、資料輸入等基層文職工作，隨著AI智慧辦公系統的普及，80%的常規工作已可自動完成，僅保留少量的查核職位。

國企取消傳統編制 終結入職穩一輩子

同時，大陸全國95%以上國企已取消傳統事業編制名額，轉向全員市場化勞動合同制，過去「一入職就穩一輩子」的時代徹底終結。

一位國有能源企業人資透露，今年該公司的校招名額比三年前砍了近40%，過去招人是「寬進寬留」，現在是「嚴進嚴出」，核心職位只招募戰略性新興產業相關的技術人才，較不重要的職位幾乎不再新增編制名額。

不少就業指導專家建議，求職者無需盲目跟風報考公職及國企，可結合自身技能優勢，向新興產業領域尋找就業機會。同時，隨著地方經濟的發展，特色產業如農產品電商、鄉村文旅等，也正在釋放大量新的就業職位，為求職者提供差異化的發展路徑。