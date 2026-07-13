誰卡住大陸年輕人／AI巨浪下 陸迎最難就業季

大陸今年這種「有活沒人幹，有人沒活幹」的反差現象，讓人想探究是誰卡住了中國大陸年輕人。

投近200份簡歷 只收到3次面試邀約

手握四年換來的大學畢業證書，來自南方某大學的文科畢業生小周已投遞了近200份簡歷，卻只收到三次面試邀約。他說：「之前以為讀了大學就能找一份安穩的辦公室工作，沒想到連基礎行政工作都有幾十個人競爭，HR還問我會不會用AI工具做報表。」

小周的遭遇並非個案，今年春季招聘期間（3至5月），不少應屆生都感受到就業市場的寒意，傳統翻譯、基礎文書、初級財務等工作招聘規模縮水六成，大量白領工作正被AI快速取代。

中國青年報調查顯示，91%受訪應屆生都在今年調整求職規畫，超過半數人主動把求職方向轉向「不易被AI取代」的工作。

大學光環褪色 青年就業壓力續增

但仍有大量畢業生卡在「offer荒」的困境中，不少人抱著傳統專業的知識體系，既沒有掌握適應新產業的技能，也對AI時代的工作需求缺乏認知，在海量的求職競爭中逐漸陷入被動。

宏觀資料的反差更凸顯年輕人的就業問題，大陸整體就業保持平穩，但16-24歲青年群體的就業壓力卻持續提高，曾經被視為「就業安全牌」的大學學歷，在AI衝擊下光環迅速褪色。

就在無數畢業生為工作發愁時，科技行業「搶人大戰」進入白熱化階段，AI新創公司深度求索（DeepSeek）一口氣喊出倍增所有部門的人力規模。

外界估計DeepSeek去年員工不到200人，相較字節跳動的豆包有2000人，美商Anthropic的3000人及Open AI的5000多名員工，DeepSeek還有很大成長空間。

DeepSeek新成立的Harness（AI駕馭）部門負責人崔添翼日前在社交平台發文稱，目前人員仍非常緊缺，為了招人，他每天都在面試，還是無法補足缺額。

科技業搶人白熱化 月薪達5萬人民幣

行業調查資料顯示，當前大陸AI技術工作的供需比已達到3.5：1，也就是說市場上每3.5個AI相關工作，只有一個符合要求的求職者。而在機器人行業，技術人才的缺口更為誇張，供需比甚至高達5.2：1，不少深耕智慧製造的企業開出月薪人民幣5萬元以上的薪資，依然招不到能上手的技術人員。

AI重塑產業需求 大學專業培養沒跟上

造成這種對比就業現象的核心癥結，是AI時代快速迭代的產業需求，和年輕人傳統知識體系之間的技能錯配，一方面，AI技術的普及正在快速重塑就業版圖，過去需要大量初級白領完成的文書處理、資料整理、標準化設計等工作，現在AI幾分鐘就能完成，這類工作的招聘需求自然大幅收縮。

不少大專院校的專業設置和培養方案還停留在幾年前，沒有跟上AI技術的發展節奏，導致大量畢業生走出校園時，掌握的技能已經和市場需求脫節。

另一方面，AI產業的爆發催生大量全新的工作，這些工作對人才的要求不再是單一的專業背景，而是「業務能力+AI素養」的複合能力，但很多應屆生既沒有主動學習AI相關技能的意識，也不瞭解新產業的工作要求，求職時依然瞄準已經在收縮的傳統職位，自然陷入「千軍萬馬擠獨木橋」的競爭困局。

企業不願做新人培訓 應屆生更難入行

此外，企業的招聘策略也轉向，隨著AI產業逐步走向商業化，核心技術工作的招聘越來越偏向有實戰經驗的成熟人才，演算法工作的社會招聘占比已經超過83%，留給應屆生的校招名額進一步收縮。

不少企業希望新人入職就能快速承接業務，不願意花費大量成本做新人培訓，這也讓缺乏經驗的應屆生更難跨進AI行業的門檻。

如今，主動擁抱AI技能已經成為應屆生求職的必備能力，求職平台資料顯示，2023年以來要求具備AI技能的職位發布量激增五倍，不少大專院校的畢業生已開始主動學習大模型應用框架等技能，用「AI+本科專業」的複合能力打造自己的核心競爭力。

不少科技大學也開始緊密對接本地的動力電池、高端裝備製造等重點產業，動態調整專業設置，深化產教融合，讓畢業生的技能直接適配企業的工作需求。

這場「最難就業季」的陣痛，本質上是產業技術迭代帶來的階段性調整，當年輕人不再把學歷當成唯一的通行證，主動跟上AI技術的浪潮完成技能升級，「有人沒活幹」的困局，就有可能與「有活沒人幹」的缺口對接，進而走出AI時代的就業新路。