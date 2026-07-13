社群新詞嘆就業難／「逃離北上廣」 再度重演

近年來，「逃離北上廣」又在大陸年輕一代身上重演。許多畢業生放棄傳統一線大城市，回到老家尋求「質價比」生活，卻也面臨人情世故與職涯天花板；苦撐在大城市的，有一大批人湧入官方支持的「社區基層服務」或往「靈活就業」尋找機會，努力在下層的就業市場中求生存。

在一線城市房租高漲、競爭激烈與生活壓力不斷上升的背景下，許多年輕人「退而求其次」，回到老家求職，或者前往小縣城、小鎮開咖啡店、經營自媒體，試圖用較低的生活成本換取更高的生活自主性。

留一線城市者 逐年下降

麥可思研究院發布的「2026年中國大學生就業報告」顯示，應屆大專畢業生選擇一線城市就業的比率，從2021年的42%，持續下滑至2025年的37%；選擇普通地級市及以下城市就業的比率，從58%攀升至63%，顯示「逃離北上廣」已成為千萬畢業生的主流就業選擇。

剛在廈門取得碩士學位的朱同學，便準備回老家武漢一家公司擔任企業法務。她向本報表示，作為本地人相對有些資源累積，家人、朋友都在這裡，雖曾想過去北上廣深，但考慮到生活成本和自身法學專業能獲得的薪資，「性價比並不高」。

大城房租驚人 逼退遊子

一名江蘇的王同學估算，到北京工作，月薪人民幣8千元（約台幣3.8萬元）付完房租只剩3千元（約台幣1.4萬元），在老家，月薪4千元（約台幣1.9萬元）吃住在家，每月還能存一半，在兩地之間，她選擇留在老家的事業單位。

老家舒適、省房租、又有父母照顧，縣城物價低、競爭少雖在一定程度上緩解焦慮，但隨之而來的，是人際網絡緊密帶來的人情壓力，不是常被問「在哪兒工作」，就是被問「結婚了沒有」。此外，部分縣城地方文化與娛樂資源相對匱乏，還有職涯發展天花板的現實，當地職缺以銷售、職工為主，缺乏專業崗位。

靈活就業 成不得已選擇

因此，仍有大批畢業生選擇留在一線城市，但他們並不一定是進入穩定職場，而是湧入「靈活就業」或「過渡性崗位」尋找機會。

所謂「靈活就業」，是指在工作時間、薪資報酬、工作地點、保險福利與勞動關係等方面，與傳統全職僱傭模式不同的各類就業形式。在大陸，往往聯想到所謂「鐵人三項」與「吉祥三寶」，前者指的是外送員、快遞員與網約車司機；後者則是保安、保潔與保母。

隨著數位經濟與平台經濟擴張，文案撰寫、平面設計、影片剪輯、會計等自由接案工作逐漸普及，自媒體經營、直播帶貨、內容創作等新興職業也都屬靈活就業。

如鐵飯碗 社區工作變夯

就業壓力加劇，「穩定」也被重新定義。特別是在考公、考編競爭日益激烈的情況下，未能「上岸」（即上榜）的年輕人，開始將目光投向社區基層服務等工作。

這些職位被視為「公務員平替」，如同「半個鐵飯碗」，工作待遇較市面行情好，且社區一般離家近，不用另外租房，還可以回家吃飯，省下不少費用。此外，工作內容經常跟政府打交道，對於志在進入「體制內」的考生而言有所幫助。不過，畢竟不是正式公務員與事業編制人員，工作前景有限。

看不見未來 先求活下去

這也使「過渡性崗位」一方面可以被視為調節就業壓力的「緩衝墊」。不過，對許多年輕人而言，當下選擇往往並非「理想工作」與「靈活就業」之間的偏好，而是在有限機會下的現實排序。說白了，就是「先求生存，再談發展」。