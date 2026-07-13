社群新詞嘆就業難／畢業即失業 回家當「全職兒女」

「爛尾娃」、「慢就業」、「全職兒女」，這幾個近年在中國大陸社群上新興的詞語，都在指涉同一個現象：青年就業難。如今「畢業即就業」的時間表正在鬆動，取而代之的是一段被推遲的人生節奏。

「爛尾娃」一詞衍生自「爛尾樓」，後者代表著一棟投入大量資金卻無法完工的建築，「爛尾娃」則被用來形容被父母投入大量教育資源，最終卻沒有換來「理想」學歷、職涯或社會地位的孩子。

花大錢培育子女 疫後卻遇就業急凍

在少子化趨勢與家庭經濟條件改善下，許多家庭將教育資源高度集中在少數子女身上，不惜投入大量金錢與時間，從購買學區房、安排補習到培養各類才藝，期待孩子一路考進名校，畢業後取得高薪工作，藉此實現向上流動。

然而，疫情過後，就業市場急遽轉冷，高校畢業生又持續攀升。在供需失衡下，許多被寄予厚望的青年費盡心力十幾載，離開學校後卻找不到工作，面臨著畢業即失業，甚至長期待業，人生被迫停滯。

有大陸網友分享，自己家境優渥，父母從小安排各式補習與才藝課程，她也一路表現優異，不僅取得鋼琴十級資格、舞蹈比賽獲獎，在校成績也名列前茅。然而，高考失利成了人生轉折點。

她在「人生最重要的一場考試」上失常，未能考上「985」或「211」等頂尖大學，而是進入一所普通大專院校就讀。多年後，每次回家，她仍能從父母的眼神中讀出失望，也始終認為自己辜負了他們多年來的栽培。

慢就業不斷拉長 恐變為「懶就業」

而面對求職困境，「畢業即就業」的傳統路徑不再，不少大學畢業生並未立刻投入職場，而是選擇放慢腳步，透過繼續升學、備考等方式延後正式就業。「慢就業」逐漸成為普遍的現象，且可分為主動或被動。

主動型慢就業的青年，通常有明確目標，例如備考研究所、公職或提升技能，希望換取未來更好的職涯發展。被動型慢就業，則是因為找不到工作、缺乏方向，或難以接受理想與現實落差。但當慢就業時間不斷拉長，一部分青年開始回到原生家庭生活，即可能演變為「懶就業」甚至「啃老」。

全職兒女非啃老 強調代際互惠關係

有別於「啃老」，另一個新興現象「全職兒女」則強調代際互惠關係，子女透過料理三餐、打掃家務、照顧父母、陪伴長輩等方式回饋家庭，父母則為子女提供經濟支持，負擔生活開支甚至固定支付兒女一筆「薪水」，如同「在家工作」一般，雙方共同撐過這段充滿不確定性的過渡期。

安徽省馬鞍山市一名「95後」大專畢業的女生貝貝（化名），就曾兩度經歷「全職女兒」生活。幾年前，她曾在一間幼小（幼兒園升小學）銜接班擔任老師兼班主任，後來因為疫情與官方教育政策調整，機構組織改變而決定離職，進入待業狀態。她表示，自己的父母對於她離職感到「無所謂」，他們將女兒上班視為「為自己掙零花錢（零用錢）」而已，如果做得不開心，辭職未嘗不是一件好事。

貝貝第一次當「全職女兒」的一年半時間裡，每天在家負責準備晚餐。她的父母不會特別為此給她「薪水」，但舉凡衣服、保養品、生活用品等日常開銷或外出旅遊花費，父母都會幫忙。

但他們曾因生涯規畫有過爭執。疫情之後，貝貝所處的城市許多公司倒閉，就業市場不穩定。父母希望她「全職」備考教職或政府機構單位，以求有份穩定收入，但貝貝認為自己考上的機率有限，希望一邊工作、一邊備考，雙方產生矛盾。

「現在的就業大環境也可以理解，沒有人會覺得你長時間在家待著是不正常的事」，貝貝說，但她自己對於「待業」是有意識的，不希望成為常態，並認為考試只是給她多一種選擇。所以她備考期間還曾去一家電腦公司上了一年的班，隨後再度回歸「全職兒女」生活。約半年後，終於考入一家事業單位。

長期在家增摩擦 也可能與社會脫節

貝貝不諱言，自己是典型的獨生子女，父母對她要求並不高，「他們希望我找工作更多是出於不願我和社會脫節，希望我可以和社會及其他人有正常的交流。」

但也有不少青年在網上分享，隨著在家時間愈長，家庭內部的摩擦逐漸浮現，從生活作息、職涯選擇到經濟分擔等議題，原本的「過渡期」壓力不減反增。且長時間離開職場，不僅可能削弱專業能力，也容易縮小社交圈，甚至失去與陌生人互動、適應職場的能力。

另一方面，也並非每個家庭都具備像貝貝一樣，有條件支撐子女長時間待業。事實上，對更多普通家庭而言，孩子畢業後盡快就業，不僅關乎個人生涯選擇，更直接關係到家庭經濟負擔。