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加快武器產能供北約 川普：擬在歐洲建愛國者飛彈後勤中心

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國愛國者飛彈系統。路透
圖為美國愛國者飛彈系統。路透

美國總統川普8日表示，他向北約國家領袖說明美國正加快國防武器生產的進度，並指出，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）正在建新廠，預料將大幅擴大美國的武器產能，其中也包括愛國者飛彈和戰斧（Tomahawk）飛彈；川普也指出，洛克希德馬丁計畫在歐洲建立愛國者飛彈的後勤支援中心。

北約峰會近日於土耳其首都安卡拉登場，川普在總結記者會中表示，北約國家希望取得美製的武器裝備，因為美國武器更為優良，川普並向北約領袖說明美國正在快速提升國防武器產能；川普說，北約國家不希望4到5年以後才拿到武器，而是希望在一周之內就取得武器；川普並認為說，美國在不久的將來就會達到這樣的速度。

川普指出，包括洛克希德馬丁在內都在設立新廠，未來將為彈藥和基礎裝備生產創造四倍的產能，也包括愛國者和戰斧等飛彈。川普也說，美國8日才宣布投資30億美元給美國企業，指洛克希德馬丁將在歐洲打造世界級的愛國者飛彈的後勤支援中心。

此外，川普也指出，國防大廠諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）也將推動出售美國先進無人機科技；洛克希德馬丁也和德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）宣布共同合作打造陸軍戰術飛彈系統；川普說，美國國防業者安杜里爾（Anduril）也宣布生產他們的「梭魚」新型巡弋飛彈，指這是為了提供給波蘭。

愛國者飛彈 川普 北約

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