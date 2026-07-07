分析：中美G2形成中 建設性戰略穩定關係可能難延續

第8屆新中論壇6日在新加坡揭幕，新加坡巡迴大使陳慶珠指出，中國和美國構成的「兩國集團」（G2）正在形成，北京雖不願被視為G2的一員，但無論如何，中國已被世界視為G2之一。

新加坡聯合早報報導，陳慶珠昨天在第8屆新中論壇「全球秩序的變奏與新局」主題討論中做了上述分析。她說，G2目前尚未正式確定，也未被制度化，但中美元首今年5月在北京會晤，確實受到全球矚目；而中美關係穩定將為其他國家的發展創造更多空間和機會。

同場的復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指出，中美元首5月北京會晤達成共識，尋求構建「建設性戰略穩定關係」，這是良好的進展，但挑戰在於美國國內的支持仍有限，如何讓這項共識可操作化、制度化，在2028年以後延續下去，是非常大的挑戰。

對於中美關係前景，趙明昊指出，在經濟領域，美國對中政策正從戰略脫鉤轉向探索「可管理的貿易關係」，「這是一個非常大的變化」。

但趙明昊也指出，「中美雙方仍面臨博弈點」，包括美國評估取消授予中國的永久正常貿易關係地位、7月如何處理涉及中國的301條款調查和新關稅等。

對於台灣議題，趙明昊說，「在台灣問題上，雙方現在都希望能夠降溫，能夠找到一些辦法來管控分歧」。

南京大學國際關係學院副教授、中國南海研究協同創新中心副主任馬博指出，美國總統川普第二任期將貿易、技術、供應鏈，人工智慧（AI）算力納入國家安全架構，導致目前區域經濟議題全面安全化，威脅中國和東協經貿和科技往來。

馬博認為，東協內部需要風險管控機制，「把一些可潛在影響到地區安全的因素盡量地放手，把合作放到更重要的位置…東南亞不應該成為大國競爭的棋盤」。

此外，在回應「中國會成為怎樣的大國？隨著中國的強大，中國是不是正在各層面，成為各個國家的競爭對手？」的問題時，陳慶珠表示，中國正逐漸成為各國在各領域的競爭對手，由於在西方國家遇阻，東協國家認為中國商品也傾銷至當地。

陳慶珠說，「如果其他國家設置保護主義壁壘，中國不應感到驚訝，因為歸根結底，每個國家都希望保護自己的市場。為了中國的長期安全和繁榮，這種情況不能繼續下去」。

她指出，有建議稱中國應調整出口，考慮對部分行業徵收出口稅，以此平衡競爭環境。

對此，趙明昊表示，中國正在採取多種措施緩解競爭，包括促進國內消費，並由國家發展改革委員會主導產業結構調整，以回應外界對中國產能問題的關切。