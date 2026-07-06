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美UFO檔案之謎／UFO檔案能證明外星人存在？ 專家這樣看

聯合報／ 編譯江昱蓁╱綜合報導

美國國防部近日公布三批「不明異常現象」（UAP）檔案，再次引發外星人存在的討論。然而，美國「科學美國人」雜誌專欄作家薛默日前投書華盛頓郵報，稱檔案有些為氣球、鏡頭效果或肉眼錯覺等一般地表現象，有些則為中國大陸或俄國的偵察機或無人機，僅有少部分與外星現象相關。

五角大廈於2024年3月發布的不明飛行物調查報告，稱美國政府自二戰結束以來的歷次調查均未發現外星科技存在的證據，多數目擊事件可歸因於一般物體或自然現象。

薛默也推測所有的UAP事件應為一般地表現象。雖然有些評論認為可能是俄國或中國大陸使用美國還沒掌握的偵察機或無人機科技，因此出現看似違反物理學與空氣動力學的高速飛行與急劇轉向能力。

但這種假設可能性極低。若真有領先西方科技數百年的飛行器，各個發展階段必然為美方察覺，不可能毫無徵兆地突然出現。

最後才是可能性很低的外星人。雖然宇宙某處可能存在智慧生命，但恆星之間極其遙遠的距離讓其造訪地球的機率微乎其微。而幽浮論者提出的證據又多是模糊的照片或畫質不清的影片，可信度存疑。

但支持論者堅稱，大眾看到的資料往往是降低解析度、刪除敏感資訊後才公開的影像。哈佛大學知名天文學家羅布5月3日說，軍事保密機制的過度是科學界無法取得高品質數據的原因，美國政府不應向大眾隱瞞外星科技可能存在的證據。

美國國防部前情報官格魯施2023年7月在國會聽證會上也說，「在我履行公務期間，獲悉當局在過去數十年來持續回收非人類來源飛行器殘骸並進行逆向工程計畫」，而他呈報上級與多名監察官員，成為吹哨人卻遭到不明原因的報復。他說，美國政府不只隱瞞UAP資訊，也未告知國會，美國可能自1930年以來就意識到「非人類」活動存在。

外星人 華盛頓郵報 美國國防部

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