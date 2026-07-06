美UFO檔案之謎／公布UFO檔案 川普轉移美伊戰注意力

在美國總統川普指示下，五角大廈今年5月及6月先後公布三批不明飛行物的機密檔案。雖然川普稱公開檔案是出於大眾對此展現的巨大興趣；衛報5月16日刊出專家觀點，卻認為除了與相信幽浮存在團體數十年持續施壓有關外，也與川普拉抬支持率有關。

今年4月出版專書「追逐外星人」的拉威爾說，近半數的美國人相信外星人曾造訪地球，許多人也相信政府將證據藏匿於某個實驗室或軍事基地之中。這類陰謀論始於1947年新墨西哥州羅斯威爾事件，當時陸軍宣稱尋獲一個飛行圓盤，幾小時後改稱是一個墜落的軍用氣象探測氣球。但許多人堅信墜毀的是外星人太空船，外星人的遺體則藏匿在空軍第51區進行秘密研究。

川普此時公布檔案，部分原因是一群相信UFO的遊說團體數十年的持續施壓。其利用美國民眾對不真實事件根深蒂固的迷信，結合圖書、紀錄片及演講賺取巨額財富，卻完美契合川普計畫。

川普自2015年6月在川普大廈宣布角逐隔年總統大選後，持續塑造自己為政治局外人，要披露「深層政府」的黑暗勢力。若公布的文件確實有外星人造訪的證據，川普就會成為英雄；反之，川普可宣稱深層政府勢力太龐大，連總統也無法取得資訊。

不論哪種情況，都有助於轉移民眾對川普在委內瑞拉與伊朗的注意力。據益普索6月初的民調，川普支持率僅剩35%，不支持率則為63%。

美國前聯邦眾議員格林在第一批檔案公布後，也說出「我受夠這種只看表面的宣傳。美國人應該停止猜測政府可能暗地遮掩什麼，而對政府在民眾眼皮下實際所為之事感到憤怒。真相就在你眼前」。