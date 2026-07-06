美UFO檔案之謎／完全解密川普政府293份UFO檔案

編按：檔案分析由本報記者洪欣慈與Claude AI Cowork協作完成。資料來源為美國國防部公開的三波UAP（不明異常現象，過去俗稱UFO）解密檔案，共計293件文件、影片與音訊；AI協助OCR（光學字元辨識，將文件裡的印刷或手寫內容轉成電腦文字）、語音轉錄、文字雲統計與地理時間分析等，所有文件引述均經人工核對原始檔案與公開史料。

資料概述：

川普政府分三批公布不明異常現象（UAP）解密檔案，總計293份。第一批於2026年5月8日釋出130份文件與28部影片，第二批於5月22日新增6份文件、57部影片及音檔，第三批於6月12日新增53份文件、9部影片及音檔與10張數位重建圖，涵蓋年代自1947年至2026年，地點包括美國本土、中東地區、蘇聯武器試驗場及阿波羅登月任務途中。官方資料庫顯示294筆紀錄，扣除重複登錄的PR057a/b後，實際為293件。

檔案解密三大意義：

一、UAP已成國安議題：美軍與情報體系將無法辨識的異常現象，視為潛在國安威脅進行追蹤與評估，顯示UAP早已超越都市傳說範疇。

二、戰略核心區最常現身：目擊事件多發生於核武設施、飛彈試驗場、戰區與軍事空域等關鍵地點，反映監控部署與偵測重點。

三、地緣政治熱點也是UAP熱點：中東及阿拉伯灣案例集中於美軍部署高峰期，冷戰時期美方也曾關注蘇聯試驗場周邊異象，折射出大國競逐與安全焦慮。

發現1：核武、飛彈、軍機任務場域反覆出現不明物

本批解密檔案自1948年起，不明物體反覆出現在與核武、飛彈、軍機任務直接相關的場域。1948年底至1950年，美國新墨西哥州洛斯阿拉莫斯、桑迪亞基地與科特蘭空軍基地周邊持續出現高速綠色火球，這三處都是當時美國核武計畫的核心設施。

德州潘特克斯核彈頭組裝廠也留有地面雷達拍攝的不明物體影像，相關文件被標記為UCNI（非機密但受管制的核資訊）等級。1973年蘇聯薩雷沙甘飛彈與反導試驗場有目擊者描述看見發光的綠色圓形物體，周圍旋即出現多層同心圓。2023年美軍F-16在密西根州休倫湖上空擊落一枚不明物體，同一時期美國西部一處試驗場也記錄到不明光球目擊。

發現2：中東阿拉伯灣與美國西部成熱區

根據事件地點統計，地理上明顯集中在兩大區塊。一是中東及中央司令部管轄範圍，合計77筆，涵蓋阿拉伯灣、敘利亞、伊拉克、伊朗、亞丁灣、地中海等地，多數來自美軍偵察機或反潛機任務報告，其中2020年累積16份報告，12份集中在阿拉伯灣。

另一是美國西部，共45筆，值得注意的是帶有神祕色彩的51區正位於西部的內華達州，也為這片原本就與不明飛行物傳聞密切連結的區域增添更多想像空間。中東與美國西部合計逾120筆，遠高於其他任何單一地區。

發現3：從「UFO」到「UAP」官方語彙轉變

從文件用字可以看出官方對這類現象的稱呼隨時間改變。1950年代的中央情報局文件，例如評估飛碟報告的羅伯森小組備忘錄，使用的是「Unidentified Flying Object」（不明飛行物）與「flying saucer」（飛碟）這類詞彙，近年官方分析多改用「Unidentified Anomalous Phenomena」與「UAP」（不明異常現象）。

這個變化也反映政府對這類現象的處理方式趨於制度化。美國防部與全域異常現象解析辦公室（AARO）官員曾在國會聽證中公開說明，改用UAP一詞的目的之一，是為了消除軍方人員因擔心遭嘲笑而不敢通報的「汙名化」問題，讓相關資訊完整進入官方追蹤體系，成為更嚴謹的國防與飛行安全調查項目。

發現4：碟狀物、圓盤、火球 物理形態高度重複

三波解密檔案中，反覆出現幾種相似的物理形態。1948至1950年新墨西哥州桑迪亞基地周邊持續出現高速綠色火球與圓盤狀物體，現場並採集到不尋常的銅微粒。2020年中央司令部轄區一段影片顯示一個球形體飛越人口聚居地後持續升空消失。FBI渲染圖依據2023年9月多名目擊者陳述，描述一個長約40至60公尺的橢球形銅色金屬物體從強光中浮現，隨後瞬間消失。美國西部另有多起橘色光球目擊紀錄，甚至排列成T字隊形追逐戰機。

時代、地點、科技均不相同，但火球、球形體、碟狀物這幾種形態橫跨將近80年持續出現。AARO在2024年年度報告中也注意到這個規律，有明確形態描述的案例中，球形與光球是出現最頻繁的類別。