蘋果傳向長鑫、長江存儲洽購記憶體 美國會強硬派表態反對

彭博引述知情人士報導，蘋果正和列入美國國防部黑名單的兩家大陸記憶體晶片業者洽談採購晶片，希望降低全球記憶體短缺帶來的衝擊。

據報導，蘋果正尋求向長鑫存儲和長江存儲採購記憶體元件，用於在中國大陸銷售的產品。蘋果和兩家公司仍在協商，尚未做成最後決定。英國金融時報早先已報導，蘋果正洽談向長鑫存儲採購晶片。

知情人士還說，蘋果執行長庫克曾親自向財政部長貝森特在內川普政府官員尋求協助，希望減輕一旦和中國大陸晶片業者達成交易可能引發的政治反彈。

長鑫存儲和長江存儲最近都被列入美國國防部更新的實體清單。美方認為，名單中的企業協助北京發展軍事力量。

蘋果向長鑫存儲或長江存儲採購晶片，雖不需要美國政府正式批准，但在美中關係緊張之際，尤其雙方正為先進科技角力，蘋果可能遭到華府國安強硬派強烈反彈。川普政府部分官員已表態反對蘋果將這兩家中國大陸業者納入供應鏈。

若向長鑫存儲和長江存儲採購晶片，蘋果的記憶體供應商將由目前三家增加至五家。蘋果目前的記憶體需求，主要仰賴南韓市場龍頭三星電子和SK海力士，以及美國的美光供應，產品涵蓋各類行動裝置和桌上型電腦。

主張對中國大陸採取強硬立場的美國國會議員已表態反對蘋果向大陸業者採購記憶體，包括眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）。

馬斯特說：「長鑫存儲和長江存儲都是中國大陸軍方企業，協助中共推動軍事現代化並爭奪AI主導地位。若放行這項決定，將破壞總統強化供應鏈安全並贏得AI軍備競賽的政策目標。」馬斯特領導的委員會負責監督美國出口管制計畫。

長江存儲2022年即被列入美國商務部另一份黑名單，因此和美國企業往來時還面臨其他限制。這項管制規定，未經口許可，業者不得向美國供應商採購技術。