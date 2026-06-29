中朝關係升級／供4成彈藥 北韓成俄後勤基地

隨著俄國2022年2月入侵烏克蘭，北韓與俄國已發展為長期戰略與意識形態夥伴。然而，俄朝親密加劇北京的焦慮，中國大陸領導人習近平將北韓列為今年出訪的首個國家，更給國際「北京拉攏平壤」印象。北韓已由過去僅能倚靠大陸的邊緣人，化身為樞紐角色。

俄烏戰爭讓北韓成為俄國的後勤基地。非營利組織「開源情報中心」去年分析，自2023年8月以來，北韓提供俄國彈藥420萬至580萬發，占俄總發射彈藥量29%至40%。

北韓彈藥 延長對烏戰事

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）今年5月6日分析，若沒有北韓彈藥，俄軍每日平均發射彈藥數將由22729發下降為13493發，其在2024年的多起攻勢將更困難且成本更高，攻勢規模也因此受限。北韓的彈藥延長俄烏戰爭，阻礙烏克蘭取得更大的勝利。

RUSI說，烏克蘭的關鍵弱點在於兵力。當俄軍結合壓倒性火力與優勢兵力，烏軍往往只能吞下敗果。在烏東重鎮阿夫迪夫卡之戰中，俄軍發射砲彈數有時是烏軍回擊的9倍，兵力也始終超過烏軍，最終導致該鎮於2024年2月陷落。

路透去年11月中也報導，北韓2024年派遣約14000名士兵前往庫斯克參戰；其中，逾6000人在戰鬥中喪生，北韓軍隊也在庫斯克區的排雷任務中發揮關鍵作用。

軍事援助為金正恩帶來食物、燃料、外匯收入，以及走出國際孤立等報酬。世界政治評論6月15日指出，戰前與北韓不冷不熱關係的俄國總統普亭，先是在2023年9月邀請金正恩訪俄，並於2024年6月回訪平壤，為普亭24年來首次訪問北韓。俄朝峰會為北韓帶來歷代追求的國際認可，而雙方在2024年簽署共同防禦條約，則讓北韓由「流氓國家」轉為擁有核武的戰時夥伴。

俄國也愈來愈庇護北韓免於國際譴責與審查。2022年5月，陸俄否決聯合國對北韓實施新制裁的決議。此後，北韓多次發射飛彈，安理會未就此通過任何決議。

學者：朝俄類似準同盟階段

據俄國官媒塔斯社報導，俄國與北韓今年準備簽署自2027年至2031年的5年軍事合作計畫。南韓慶南大學教授林乙出說，這是為俄烏戰後做準備，朝俄全面合作並加快整合，代表俄朝可能將進入同盟制度化的階段。

南韓國家戰略研究所專家杜鎮浩則稱，合作形式可能包含聯合軍演、戰略溝通、高層交流、軍隊交流及教育交流等型態，以加強兩國同盟關係，反映出兩國的高度互信。

世界政治評論稱，俄朝蜜月讓北京處境尷尬，北京在過去數十年一直是北韓唯一且重要的援助者。俄國的影響力削弱北京優勢，大陸可能感到不安，卻沒有直接抗衡的動機，畢竟這樣會將金正恩更推向莫斯科，也暴露陸俄聯盟內部的摩擦。

周旋兩國 平壤貿易成長大

據中國海關總署數據，中朝貿易額在今年4月接近3.26億美元，創下自2017年11月以來單月最高水平。追蹤北韓動向的美媒「北韓新聞」5月19日指出，貿易額急遽成長來自北韓進口大陸商品增加，4月進口總額達2.523億美元，明顯高於3月的1.71億美元。

「北韓新聞」專欄作家沃德說，北京放鬆制裁、北韓向俄國出售武器與派遣軍隊的獲利，以及駭客竊取加密貨幣，致使平壤貿易成長。「北韓正購買大量消費財與生產財，以投入地方發展20×10政策」。該計畫旨在10年內每年在20個城市或縣建設或升級基礎設施，以實現偏遠地區現代化。

華府智庫布魯金斯研究所專家金沛雅說，隨著俄朝關係深化，北京持續加強與平壤聯繫，高層交流與經濟合作明顯增加。北韓因此成為不斷演變的戰略三角格局最大獲益人。金正恩在不犧牲與習近平的關係下，加強與普亭關係，從而獲得前所未有的外交彈性。俄國重視北韓在戰爭中的援助，大陸則希望維持朝鮮半島影響力，促成北韓對陸俄的影響力更勝往日。