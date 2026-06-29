朝鮮半島變局／南韓遊走美中 反中民意考驗執政

隨著東北亞的權力格局劃分為美日韓與中俄朝兩大陣營，南韓總統李在明採取「安全美國、經濟中國大陸」的政策，一方面修復南韓與大陸關係，同時避免刺激華府，靈活地遊走在兩大陣營間；然而，國內的反中情緒恐成為該政策的最大挑戰。

自美國2017年3月開始在南韓部署中端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德系統）起，中韓關係就長期處在谷底。「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任車維德6月5日評論，隨著薩德部署，北京對首爾的經濟脅迫隨後就浮現出來。

陸掌握稀土命脈 南韓陷經濟脅迫陰影

車維德說，大陸對南韓企業嚴峻的經濟制裁，使其營收總損失逾150億美元，而嘗試阻止每年450萬的陸客赴韓旅遊，則造成南韓觀光業重創。據南韓觀光公社估計，南韓經濟2017年的損失收入達65億美元。

在南韓去年拋出「讓美國造船業再次偉大」計畫，同意斥資1500億美元助美重振造船業後，大陸制裁南韓造船企業韓華海洋的5間美國子公司，形同薩德重演。

車維德說，由於南韓約50%的稀土依賴由大陸進口，北京又曾在2021年、2023年、2024年及2025至2026年多次限制尿素供應，打擊南韓交通與農業，大陸還能切斷任一種稀土元素供應癱瘓首爾經濟，讓南韓的未來籠罩在經濟霸凌陰影下。

尹錫悅戒嚴效應 介選陰謀論掀抗議潮

2024年12月，時任南韓總統的尹錫悅宣布戒嚴更讓中韓關係雪上加霜。尹錫悅的律師事後在憲法法庭上稱「中國政府介入韓國選舉舞弊」，儘管南韓官方隨即駁斥，陰謀論已在保守派發酵。

南韓社會去年爆發一系列支援尹錫悅的抗議活動，許多極右翼人士與網路意見領袖宣揚反中陰謀論。自尹錫悅4月初遭彈劾以來，右翼團體的各種訴求聚集在持續進行的抗議活動中，首爾與北京則試圖淡化其影響力，將之視為邊緣團體。

美國外交政策全國委員會研究員郝楠1月8日告訴英國廣播公司（BBC），尹錫悅煽動反中陰謀論直接促成抗議潮，薩德以來的中韓民間對立與南韓保守派、進步派對中政策的分歧，則成為結構性因素。

李在明迴避台海 漸進式建立韓中互信

首爾成均館大學副教授趙成珉說，前總統文在寅與尹錫悅分別和北京與華府走得過近，結果都難以承受。「李在明同時接觸兩邊，讓戰略靈活性最大化」。

車維德則說，李在明對中政策迴避台海、南海等區域安全問題，還在北韓、關鍵礦產等問題尋求北京合作。為平衡對中政策，也不斷深化與美國的軍事和經濟聯盟，包含人工智慧（AI）、造船、航太等新興領域合作。

李在明今年1月的大陸行，成為中韓關係恢復正常化的轉折點，藉以恢復中斷已久的高層互訪與熱線。雙方也趁此表達各自立場，首爾希望北京能調停朝鮮半島議題，北京則期盼首爾在美韓同盟上立場更獨立，在台灣議題上避免仿效日本。

新加坡國立大學研究員張維良認為，由於兩國分屬亞太兩大對立陣營中，「不會簽署限制各自戰略自主性的正式文件，而是放慢腳步，循序漸進建立互信，在不激怒各自盟友前提下尋找可合作的共通點」。李在明大陸行簽署的15份文件，集中於環境與氣候合作、供應鏈穩定等非敏感且可操作領域。

習近平訪問北韓 首爾憂心無核化破局

針對習近平今年6月訪問北韓，韓國外交部東北亞和中亞局局長南鎮6月17日說，期待中朝關係能為朝鮮半島和平穩定作出貢獻。反映首爾盼改善與北京關係，避免對習近平訪問公開批評。

但北京與平壤會晤未提到「朝鮮半島無核化」，南韓憂心北京增加對平壤的政經支持削弱國際制裁壓力，導致朝鮮半島無核化破局，增加首爾安全風險，南鎮也說「中國默許北韓擁核」的說法不宜擴散，也無助於朝鮮半島和平穩定。

韓人對陸印象差 李在明積極扭轉

李在明走鋼索政策恐受國內反中情緒影響。據南韓民調公司韓國研究今年3月發布的「2026年民眾認知調查」，大陸負面形象仍在南韓民眾心中占據主導地位。

相較於7%的受訪者認為大陸不具威脅性，67%的人認為大陸具威脅性。認為大陸不值得信任的人占56%，值得信賴者僅11%。認為大陸具侵略性占53%，愛好和平的僅有5%。認為大陸是南韓敵人的受訪者為24%，高於認為是朋友的13%。

對北京的負面觀感，也容易成為被操縱的政治情緒，讓「中國介選論」成為2025年南韓總統大選及今年地方選舉的假新聞議題。

李在明今年5月直接點名南韓媒體稱「中國人大舉購入首爾江南區公寓」為假新聞，而南韓警方自去年10月起依據「集會及示威法」嚴禁抗議有反華口號，雖有助於維持對中關係，卻引發限制言論自由與過於示好的爭議，也不利對美關係。