朝鮮半島變局／李在明政策放軟 兩韓卻愈走愈遠

相較於前總統尹錫悅採取強硬的對北韓政策，南韓總統李在明去年6月就職後改採柔和的立場，北韓卻依舊將雙方關係定位為敵對兩國關係，而北韓堅持擁核與南韓民眾對平壤觀感的惡化，更讓南北韓漸行漸遠。

北韓修憲刪統一論述 將兩國論法制化

儘管南韓統一部去年6月呼籲民間的反北韓團體停止發送反共傳單，首爾也拆除邊境的宣傳擴音器，但北韓領導人金正恩並未接過李在明的橄欖枝。

金正恩今年3月23日在最高人民會議上說「我們已將韓國認定為最敵對國家」，5月6日曝光的修憲內容更刪除「祖國統一」、「北半部」等南北同屬一族與統一政策等論述，新領土條款也明定北韓疆域南接大韓民國領土。

南韓白皮書提及兩國 保守派質疑違憲

隨著北韓持續推動「正常國家化」，並在新版憲法將兩國論法制化，兩韓關係成為「敵對的兩國關係」；南韓統一部5月18日公布的「2026年統一白皮書」提到「以統一為目標的和平兩國關係」，引發塑造「兩個韓國」有違憲之虞。

今年白皮書列出尊重北韓政治體制、不追求併吞及不實施敵對行為三大原則，和平、和平共處的出現次數也由去年白皮書29次大增為今年的196次，統一、和平統一則由457次遽降為263次。

這等於首爾承認南北韓為「事實上的兩國」。南韓在野黨國民力量代表張東赫5月19日在臉書發文，「朝鮮拋出兩國憲法之際，李在明與鄭東泳（統一部部長）以兩國統一白皮書相呼應，金正恩指示已凌駕韓國憲法之上」。

首爾長期主張兩韓不是兩個主權國家之間的關係，而是「特殊關係」，北方為叛軍控制區，非獨立國家，故稱其「北韓」而非北韓自稱的「朝鮮民主主義人民共和國」。按南韓憲法第三條規定，「大韓民國領土涵蓋朝鮮半島及其鄰近島嶼」，將整個朝鮮半島定義為南韓領土；第四條則規範「和平統一」的義務。

南韓政府拋韓朝關係 引兩德歷史助統一

早在今年1月，統一部長鄭東泳就說「李在明政府尊重朝鮮民主主義人民共和國體制」，今年3月又拋出稱兩韓為「韓朝關係」或「韓國、朝鮮」。統一部次長金南中5月初也說，東西德在1972年簽署「兩德基礎條約」後開始使用對方正式名稱，反而有助於擴大交流並緩解情勢緊張。

事實上，南北韓皆為聯合國成員，彼此擁有各自的政治制度、貨幣及護照，語言也因時間的推移而有分歧，為兩個獨立的國家。

西江大學教授金成景5月1日告訴衛報，用北韓意味著不承認其為獨立國家。但在1950年以來的反共意識形態脈絡下，北韓一詞已累積「層層的敵意、危險、冷漠及仇恨」，很難說過去80年來使用這一稱呼有助於統一。

南韓金張律師事務所資深律師權殷玟也說，使用北韓官方名稱不等於自動承認其為國家，南北韓在過去幾十年出席峰會與簽署協議也都用彼此的官方名稱。

南韓對北韓民意逆轉 視為威脅者居多

受北韓研發核武與飛彈，與俄國密切的軍事合作及南北韓對話長期中斷影響，南韓民眾對北韓觀感較10年前明顯惡化。據朝鮮日報與首爾大學今年1月民調，南韓18至29歲的民眾對北韓的敵意最高（54%），也讓43.2%的人認為統一不可行，較2015年的14%上升近30%。

42.4%的受訪者認為北韓為「威脅我們安全的敵對實體」，2015年僅25.6%，而認為北韓是「能夠合作的夥伴」則由43.5%下降至30.8%。2015年認為北韓是合作夥伴的比率還高於敵對實體，這次民調卻發生逆轉。

首爾智庫統一研究院2024年研究顯示，65%脫北者因文化差異與歧視而難融入南韓社會，凸顯雙方社會分化程度，也從心理層面加劇兩韓關係障礙。南北韓GDP巨大的鴻溝，更讓南韓擔心統一帶來沉重財政成本，南韓政府估計，兩韓合併花費恐逾3兆美元，其中包括發展北韓的基礎設施、社福體系、經濟振興等的成本。

北韓日益惡化的人權也讓南韓民眾視北韓為頑固的獨裁政權，讓統一愈來愈難實現，而統一的可行性與形式也關乎美中等外國的既定利益，進而影響其維持或修正目前現狀。

金正恩對核武不讓步 兩韓對話更艱難

兩韓對北韓擁核的態度不一，更不利雙方開啟對話。李在明6月8日在就職周年記者會上提議，分成短期、中期及長期三階段暫停北韓生產核原料與研發核武，直到全面去核化達成為止。

早在去年8月21日，他就提議分成凍結核武與飛彈計畫，縮減北韓現有核武庫，共三階段實現朝鮮半島去核化。不過，金正恩已在今年3月下旬表態「絕不退讓地鞏固核武國地位」。

美國民間組織「武器管制協會」防擴散政策主任達芬波特說，南韓對北韓採取的政策反讓平壤決定不再將朝鮮半島統一列為長期政策目標。北韓加強核武腳步不會停歇，也不會為滿足對方開出的接觸條件而宣布棄核。