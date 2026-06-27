以經促政？日本經團聯擬年內派代表團訪北京 推動日中關係改善

共同社今天報導，由於獲得中國的積極回應，日本經濟團體聯合會（經團聯）決定爭取今年內派遣由經團聯等團體負責人率領的經濟代表團訪問北京，以重啟經濟交流為契機，推動日中關係改善。

共同社中文網披露，日本經濟團體聯合會原定1月的訪中計畫推遲後原本「沒有重啟的眉目，但6月訪華的經團聯高層獲得了中方的積極回應」。經團聯決定爭取今年內派遣由經團聯、日中經濟協會和日本商工會議所等3個團體負責人率領的代表團訪問北京。

報導說，日方提出希望與中國領導層會晤，有意以重啟經濟交流為契機推動日中關係改善。

日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」涉台發言引發中國強烈不滿，嚴重影響雙方各領域往來與交流，日本經濟界一直致力緩和與中國的關係。

報導提到，經團聯6月23至25日派出前事務總長、副會長久保田政一赴大連出席國際會議「夏季達沃斯論壇」，並赴北京參加經濟博覽會。

據報導，久保田政一與當地經濟團體最高層進行了富有建設性的交流。久保田政一表示「重啟代表團訪華的條件已經具備」。

另據陸媒日前的報導，中國外交部副部長華春瑩近日與出席中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）的日本國際貿易促進協會代理會長橋本岳會面。華春瑩闡述了北京對中日關係的一貫立場，希望日本經濟界為改善兩國關係作出積極努力。

中國外交部發言人郭嘉昆昨天在例行記者會表示，許多日本企業和經濟界團體報名參加了本屆鏈博會，體現了日本經濟界對於改善中日關係以及與中國合作的迫切需求。

郭嘉昆表示，希望日本為政者傾聽、重視這些聲音，正視問題根源，以實際行動體現改善對中關係的誠意，為中日正常交流創造必要條件。