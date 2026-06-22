十五五經濟隱憂／陸重押AI產業 專家憂淪幻象

大陸AI產業在政策與資本推動下快速擴張，官方數據顯示，2025年AI核心產業規模已突破人民幣1.2兆元（約台幣5.6兆元）。大陸國務院2025年8月公布「人工智慧+」行動，在‌智慧製造、智慧醫療、智慧交通等重點行業深化落地，工信部預計，到2030年大陸AI相關市場規模將達1.4兆美元（約台幣44兆元），成為十五五時期（2026-2030年）推動大陸經濟最重要引擎。

‌然而，專家示警，當前部分AI產業已出現供給端擴張快於需求端的現象，若商業化落地、內需市場及應用場景未同步跟進，部分被快速推升的產業恐遭遇嚴峻挑戰，包含資本空轉與泡沫化風險。

大陸AI產業 上游遠勝應用

大陸AI產業成長明顯分化，上游硬體與核心技術層增速顯著高於應用端。AI晶片與伺服器成為主要拉動力量。中商產業研究院預測，大陸AI晶片2026年市場規模預計達人民幣3813.9億元，若以國際數據資訊（IDC）發布大陸國產AI晶片在市場占比約41%計算，2026年大陸國產AI晶片規模約人民幣1564億元。AI伺服器方面，預估2026年‌大陸AI伺服器市場規模約‌人民幣2,859至3,500億元。若按‌35%年均複合增長率‌，2030年規模約人民幣1.2至1.5兆元‌。

長期偏重供給 仍缺埋單者

在這些數字光環背後，中華經濟研究院第一所所長劉孟俊認為，大陸AI產業最大問題在於政策與資本投入過快，與實際需求出現落差。部分被快速推升的「風口」，技術尚未成熟卻已被政策推向市場，形成無效供給。他強調，科技產業仍須回到應用與市場需求，並依賴內需支撐產業鏈，大陸長期偏重供給端政策，透過補貼、園區建設與引導基金堆疊產業規模，相對需求端刺激不足，使高科技產能缺乏買單者，在消費動能偏弱下尤為明顯。

宏觀數據也顯示市場的失衡情況，大陸統計局5月數據顯示，今年前4個月高技術製造業利潤年增44.8%，其中電子專用材料、光纖與光電子器件等AI上游產業利潤分別大增601.7%、347.6%與51%。但汽車、專用設備及家具等與民眾消費相關產業則普遍下滑，顯示動能集中於上游。

粵開證券首席經濟學家羅志恒也向第一財經指出，大陸經濟正處於新舊動能轉換階段。AI帶動的新產業屬高度資本與技術密集型，對就業吸納有限，使勞動力難以有效轉入新興產業。他並指，居民收入與消費增速放緩，使AI效率提升未能轉化為消費擴張，進一步影響內需循環。

他認為，AI提升「做蛋糕」效率，也加劇收入分化與議價能力下降。數據顯示，大陸第一季居民可支配收入增速與消費支出增速均放緩，未能跑贏GDP增速。若不能同步優化「分蛋糕」的財稅與分配機制，供需失衡恐由短期問題轉為長期結構性困境，讓AI產業空有產值，卻無法轉化為經濟循環的良性動力。

資本空轉 AI新創倚賴補貼

資金結構方面，劉孟俊指，大陸AI新創企業仍高度依賴政府補貼與國有資本支持，存在「資本空轉」現象。相較美國等成熟市場依賴機構投資人篩選，大陸則高度以官方「引導基金」為主，投資決策帶有明顯政績導向，商業判斷能力不足，導致資金效率偏低。

大陸算力基礎建設亦存在類似問題。一名半導體學者向本報表示，大陸各地智算中心快速擴張，但部分地區透過設備串聯與系統堆疊提升帳面算力，短期可形成產值，但在能耗效率與維運成本上壓力較大，且目前AI應用仍處早期階段，商業化尚未完全展開，算力投資回報仍需時間驗證。

至於新興應用，具身智能與低空經濟被大陸地方政府視為重點，但商業化能力亦受質疑。Frost & Sullivan中國區首席顧問王煜全稱，目前部分人形機器人展示仍停留在預設動作與有限場景控制，本質上屬高度程序化的自動化系統。他直言，跳舞與行走只是預先編排的「自動化」，並非具備環境理解與自主決策能力的AI機器人，若僅能執行預設動作，更接近音樂盒而非AI代理，難稱具備AI時代核心優勢。他分析，人形機器人產業化關鍵在於對複雜環境的「自主性」（autonomous）理解與決策能力，但目前模型仍難真正理解物理世界。

低空經濟「缺乏可行性」

至於低空經濟，他直言「低空哪有經濟」，認為其在大陸缺乏基本市場與物理可行性。相較美國擁有遼闊低密度住宅與逾7千個民間機場，大陸人口高度集中於城市高樓，且空域受軍事與行政嚴格管制。在此條件下，飛行器密度與安全限制使其難以形成規模商業市場，多仍停留在概念階段。

另有半導體專家指，在太空等極端環境中，人力難以介入，未來可能成為AI與機器人較具潛力的應用場景。

大陸投注大量資金和資源，全力發展AI產業，也是未來五年（十五五規劃）的重中之重。然而這波AI「風口」，究竟是新一輪成長曲線，還是被政策與資本提前推高的產業幻象，最終仍取決於需求端能否真正接住供給擴張。否則看似輝煌的「風口」，恐怕難逃泡沫化的處境。