十五五難題盤點／3大安全危機 成十五五開局隱憂

中共新五年規畫一大爭議話題，是安全重要性大幅提升。規畫新提為重大原則之一，新增多條內容，這種安排是超前預見還是敏感多慮，各種議論都有。但「開局」半年，中國面臨的安全課題陡變，面對多項安全新考驗，平衡發展與安全因之成了更重要考題。

中共以五年規畫治國，在第十五個五年規畫之前，有三個里程碑式的轉折點。一是1980年起的「六五計畫」，改革開放正式上路；二是1991年起的「八五計畫」，以後由計畫轉為規畫，里程碑意義是確立市場經濟；三是2001年起的「十五規畫」，背景是中國加入世界貿易組織，經濟增長踏上快車道，綜合國力急速提升。

安全升級 躍中共治國核心

與這些計畫、規畫的轉折不同，第十四個五年規畫提出了「總體國家安全觀」，將「統籌發展和安全」確立為核心指導原則之一。規畫專門設立篇章，當然是一重大轉折。

也因此，今年開始的第十五個五年規畫，安全概念算是延續而不是轉折。但還要留意安全概念有不少內容新增，是中共決策層思路的新變，是中共安全戰略的新變。

這些新強調，可大致羅列成安全八變，一是將「政治安全」擺到首位；二是將「堅持統籌發展和安全」定為六大重大原則之一；三是在規畫目標中，首度將「國家安全屏障更加鞏固」單列放進；四是公共安全概念，首次提出「公共安全治理」概念；五是在經濟安全方面，首次將「提升網路安全保障能力」單列一節；六是在國家安全體系和能力建設方面，首次寫入規畫的「完善涉外國家安全機制，構建海外安全保障體系，加強反制裁、反干預、反長臂管轄鬥爭」；七是在維護社會穩定方面，首次寫入「加強新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的建設」；第八則是國防方面，首次將「加快先進戰鬥力建設」作為任務提出。

這些提法的新變，是中共決策層根據內外局勢的預測，提出的安全戰略和安全措施之變。但在所謂百年未見之巨變中，各種不確定因素、各類難以預料風險，已不斷出垷和明顯增多，已經和正在浮現一些新的安全困局，以北京智庫中人的議論來看，正在走到台前的新安全危機有一大串，其中可分為軍事安全、經濟安全、社會安全，也可能是今後五年中共整體安全的尖銳考驗。

中日交惡 成軍事安全變數

過去一提中國的軍事安全，就會聯想到「三海」，即台海、南海、東海，有專家說現在變成一個「日本海」。這說的是中日關係，有可能由外交冷戰轉變為軍事熱戰。其主要理據，是日本已走上「再軍事化道路」，中國已將之定性為「新型軍國主義」。

有專家圈內言論，指日本由防衛預算創歷史新高，到部署遠程導彈等進攻性武器；從放開殺傷性武器出口，到最近直接把自衛隊人員派到北約作戰指揮體系，顯示這已經不是修「和平憲法」的問題，也不是日相高市早苗和執政黨的問題，又因其將三海都拉入中日關係中，是以「台海必有一戰」已變成「中日必有一戰」。

中美金融戰陰影 浮上檯面

在經濟安全方面，一直到今天都普遍關注能源安全、糧食安全，近期中共決策層多做少說的是金融安全。這一因當局確定金融安全是國家安全的戰略基石，核心目標在於守住不發生系統性風險的底線；二有智庫建言，說中國金融安全已不只是內部的金融風險，而在跨境金融活動，5月圍繞香港金融角色，當局開始加強監管和政策堵漏，如不准民眾炒美股，資金流入香港要主動交代來源等。

但當一驚的是中美關係，有金融專家斷言中美貿易戰、關稅戰已不重要，因為誰也占不到便宜，未來可能有一場中美金融戰，這要去看看新聯準會主席華許和現任美財長貝森特的過往，這二位未來雙劍合壁，才是中國最強對手。

中產階級返貧 衝擊社會穩定

最後是社會安全。適逢敏感6月，有人認為以今天中國民眾對美西方的認識、對民主自由的理解，早已不存在「和平演變」的安全疑慮，反而中國國內最大的安全問題，是每年新增以千萬計的失業青年，還有人認為中國2億多農民工才是社會穩與不穩的關鍵，但社會學專家們最關注的是社會安全新課題，叫做「中產階級返貧」。

中國中產階級概念和定性持續在爭議，所以官方用了一個新名稱叫做「中等收入群體」。這個群體有多大，統計局說有四億之眾，占中國人口三成以上。

在社會學與政治學理論中，中產階級被視為「社會穩定器」。香港的昨天和今天已成例證，而中國的中產階級或稱「中等收入群體」，最新狀況是「返貧」，所以有中產階級「返貧三件套」之說，也稱「新老破小」，即一個離婚中的老婆，一個破產中的公司，兩個交不起國際學校學費的小孩。穩定器不穩，安全自然堪憂。