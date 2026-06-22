十五五難題盤點／身處變局 北京置身事外謀發展

2026年被中共領導層定為「開局之年」，主要開的是新五年規畫實施第一年之局，但在更高政治層面上，則是要開展新理念、新格局之局。

從年度上看，「開局之年」過了6月就算過半，引用網路熱詞預作盤點，這半年開局既未因外部風高浪急而「天崩開局」，又未因內部經濟和社會難解之困而現「夢幻開局」。總體來說是迎戰變局，一一鋪陳，是成是敗，未來再議。

中國五年規畫的「開局之年」，開局本應從3月算起，因理論上人大會議批准五年規畫，才來實施開局。現實中是中共中全會提出五年規畫建議，就是規畫文本的框架，相應的準備、鋪墊等等早就開始，到4、5月間已現開局小高潮。

今次開局一個大大的不同，是外部環境生變，出現了全球性的三大衝擊，概念上可總結成貿易摩擦、地緣衝突、能源風暴三大衝擊。與中國直接關連的又有巴拿馬運河、委內瑞拉事件、美以伊戰爭三大事件。

宏觀上看，則是圍繞貿易、能源、航運、台海的中美角力，以台海為導火線的中日關係急變，以貿易為由頭的歐盟步步進逼，乃至近期東協國家直接或間接的選邊站。

全球三大衝擊 催生「五常外交」奇觀

正是在這一背景下，才有了外界曾經沒看懂的「新春季外交」。

中共慣例上是在3月的人大會後，以最高領導人的出訪為標誌，掀開年度「春季外交」，其間通常布置最重要的年度出訪和接訪，年度最重要的雙邊和多邊外交活動。

到5月下旬，中共這一波外交行動告一段落，其間果然是連串重要的外交活動，其一是所謂「五常外交」，即聯合國五個常任理事國中的四常，在半年時間中接連訪問北京，其中除法國總統馬克宏是去年底到訪，其他三國領導人都在今年上半年，這種安排被稱為極罕有，又是歷史性的。

其二是美國總統川普和俄國總統普亭前後腳到訪北京，被稱為重定中美、中俄戰略關係。

其三是以川普到北京之日，看前後安排了諸多國家的元首、政府領導人接踵到訪，也成奇觀。

今年的新春季外交，新意就在國際變局和中國開局，兩個局面交織在一起，中共應對國際變局，以自我開局為第一考量，雖然現在不再提「戰略機遇」，但北京學術圈有朋友用另外八個字總結，叫做「身在其中、置身事外」。

那意思是指在國際層面上，多數變局都影響到中國，諸多事件都與中國直接關連，這是中國身在其中；而中國力圖扮演全新的角色，基本上是置身糾纏之外，扮和平聲張者。說直白了，就是不要因之影響自身的開局節奏。

地方子規畫到齊 未來五年開局輪廓浮現

由外而內，中國自身開局，由5月底的地方五年規畫到齊為標誌。

中國的五年規畫，要看中央、地方、部門三頭，在中央規畫之外，有以省級為主的地方層層規畫，另外還有中央部委各自主持制定的領域、行業規畫，被稱為「子規畫」。

地方規畫方面，31個省級地方在5月底全部交出作業，其中以經濟大省廣東、政治中心北京為代表。

由廣東的地方規畫來看，其重點是在未來五年中，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。其理由是廣東單純依靠規模擴張的發展模式已難以為繼，必須更具競爭力、抗風險力的現代化產業體系。

再看北京，因要響應疏解首都功能的政治要求，不便更多強調經濟，現在表態要服務國家高水準科技自立自強，發揮首都教育科技人才優勢，加強基礎研究。

「六張網」領軍 布局未來產業、城市更新

在大陸的中央層面，近期是圍繞新五年規畫，展開連串大行動的鋪陳，包括國務院總理李強主持的「六張網」建設，說的是三舊網國家水網、城市地下管網、物流網，三新網新型電力網、算力網、新一代通訊網；也包括習近平主持布局的的量子科技等「未來產業」；另外還有中央地方聯手展開，首度成為大陸國家專項規畫的「城市更新」大運動，也在拉開帷幕。