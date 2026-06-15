AI繁榮背後的危機／共享AI財富 韓美紛提對策

AI時代創造的超額利潤議題，不僅先前在南韓引發關注，美國總統川普本周也計畫邀請科技巨頭一起討論解決之道。川普考慮讓聯邦政府直接持有頂尖AI開發商的股權，藉此建立全民共享AI紅利機制。

日前三星爆發勞資爭議後，南韓總統府政策室長金容範5月12日在臉書上表示，近來半導體的繁榮揭示一個能為政府創造巨額稅收的長期超級周期，那如何使用這筆錢不僅是選擇的問題，更是政策設計的問題。

然而，AI時代的超額利潤明顯集中在記憶體企業的股東、核心工程師及資產持有者之上。他們可能獲得豐厚收益，廣大的中產階級則可能只感受到間接效益。

但AI基礎建設時代的收益並非少數特定企業獨立創造之結果，而是建立在過去半個世紀以來整個國家累積的產業基礎上。因此，其中一部分收益應以制度性安排回饋給所有國民。

官員提與民分享 驚動韓企

即使他強調國民紅利建構在確實發生超徵的前提上，非另行課徵暴利稅，三星與SK海力士隔日股價仍分別下跌3.5%與1.4%，韓國綜合股價指數（KOSPI）一度重挫5.1%，短短97分鐘內市值蒸發3000億美元。

南韓總統府青瓦台說金容範言論純屬個人意見。一名產業官員5月12日告訴韓國時報，拿企業利潤當作社會再分配的目標，恐削弱企業自主投資與管理決策能力。超額利潤不該成為短期分配的資金來源，應透過研發、投資設備及創造就業機會，使其成為提升未來競爭力的關鍵資源。若某些政策導致企業採取較保守的管理並減少投資，終將削弱國家產業競爭力與長期成長的潛力。

南韓國會未來研究所近日的報告也呼籲盡快立法課徵「AI社會安全稅」，將AI創造的利潤重新投入社會。

美參議員提AI稅 用於社福

另一方面，美國的類似討論也不少。時代雜誌5月28日刊載美國民主黨聯邦參議員華倫5月28日投書，稱AI加劇貧富懸殊，導致財富高度集中，創造「永久性底層階級」，是時候對AI課稅並將稅收投資於民，確保收益嘉惠所有美國人，而非只流入少數富人手中。

她解釋，若數百萬人因AI而失業，政府需要資金推行全民健保，避免勞工因就醫而破產。美國也需要投資免費教育、學徒計畫及就業保障，確保未來工作因AI而轉型時，所有民眾仍有高薪工作，而AI稅收也能強化失業保險，維持家庭生計。要實現這些唯有徹底改革稅法。

她說，目前企業必須為員工繳納薪資稅，但投資技術卻能減稅，這意味在AI時代美國的稅法鼓勵企業解聘員工並以AI取代。美國應提高企業稅與資本利得稅，提高億萬富豪企業的最低稅率以防堵企業稅收漏洞，進而創造公平競爭環境。

參議員桑德斯也提出「AI主權財富基金法案」，主張對OpenAI、xAI、Anthropic等大型AI公司徵收一次性的5%股權稅，用意是將巨頭企業的股權公有化，讓全民共享AI產業未來數兆美元的財富。

美國加州州長紐森5月出席美國進步中心也說，其正考慮「全民基本資本」、公募股權資金及股利等概念。在部分自由派提出的版本中，政府要求企業交出部分股利並放入基金中，再將基金投資收益以股利形式分配給公民。其優點在於讓政治人物對經濟擁有更多控制權。

設主權財富基金 長期運用

受惠半導體帶來龐大稅收，首爾借鏡挪威於1990年成立政府全球退休基金的做法，正加速成立主權財富基金，初始規模近30兆韓元，擬6月向國會遞交基金設立法案，確立法源依據並研議將主權資金納入明年預算案。

南韓官員5月21日說，由於超徵稅金僅可維持2至3年，「與其在當代全數用盡，更合理的做法是保留部分收益，以主權財富基金留給後代」。將短期暴利轉化為國家長期財富，避免單一產業繁榮削弱整體製造業競爭力，導致「荷蘭病」的重演。