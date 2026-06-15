聽新聞
0:00 / 0:00

AI繁榮背後的危機／共享AI財富 韓美紛提對策

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

AI時代創造的超額利潤議題，不僅先前在南韓引發關注，美國總統川普本周也計畫邀請科技巨頭一起討論解決之道。川普考慮讓聯邦政府直接持有頂尖AI開發商的股權，藉此建立全民共享AI紅利機制。

日前三星爆發勞資爭議後，南韓總統府政策室長金容範5月12日在臉書上表示，近來半導體的繁榮揭示一個能為政府創造巨額稅收的長期超級周期，那如何使用這筆錢不僅是選擇的問題，更是政策設計的問題。

然而，AI時代的超額利潤明顯集中在記憶體企業的股東、核心工程師及資產持有者之上。他們可能獲得豐厚收益，廣大的中產階級則可能只感受到間接效益。

但AI基礎建設時代的收益並非少數特定企業獨立創造之結果，而是建立在過去半個世紀以來整個國家累積的產業基礎上。因此，其中一部分收益應以制度性安排回饋給所有國民。

官員提與民分享 驚動韓企

即使他強調國民紅利建構在確實發生超徵的前提上，非另行課徵暴利稅，三星與SK海力士隔日股價仍分別下跌3.5%與1.4%，韓國綜合股價指數（KOSPI）一度重挫5.1%，短短97分鐘內市值蒸發3000億美元。

南韓總統府青瓦台說金容範言論純屬個人意見。一名產業官員5月12日告訴韓國時報，拿企業利潤當作社會再分配的目標，恐削弱企業自主投資與管理決策能力。超額利潤不該成為短期分配的資金來源，應透過研發、投資設備及創造就業機會，使其成為提升未來競爭力的關鍵資源。若某些政策導致企業採取較保守的管理並減少投資，終將削弱國家產業競爭力與長期成長的潛力。

南韓國會未來研究所近日的報告也呼籲盡快立法課徵「AI社會安全稅」，將AI創造的利潤重新投入社會。

美參議員提AI稅 用於社福

另一方面，美國的類似討論也不少。時代雜誌5月28日刊載美國民主黨聯邦參議員華倫5月28日投書，稱AI加劇貧富懸殊，導致財富高度集中，創造「永久性底層階級」，是時候對AI課稅並將稅收投資於民，確保收益嘉惠所有美國人，而非只流入少數富人手中。

她解釋，若數百萬人因AI而失業，政府需要資金推行全民健保，避免勞工因就醫而破產。美國也需要投資免費教育、學徒計畫及就業保障，確保未來工作因AI而轉型時，所有民眾仍有高薪工作，而AI稅收也能強化失業保險，維持家庭生計。要實現這些唯有徹底改革稅法。

她說，目前企業必須為員工繳納薪資稅，但投資技術卻能減稅，這意味在AI時代美國的稅法鼓勵企業解聘員工並以AI取代。美國應提高企業稅與資本利得稅，提高億萬富豪企業的最低稅率以防堵企業稅收漏洞，進而創造公平競爭環境。

參議員桑德斯也提出「AI主權財富基金法案」，主張對OpenAI、xAI、Anthropic等大型AI公司徵收一次性的5%股權稅，用意是將巨頭企業的股權公有化，讓全民共享AI產業未來數兆美元的財富。

美國加州州長紐森5月出席美國進步中心也說，其正考慮「全民基本資本」、公募股權資金及股利等概念。在部分自由派提出的版本中，政府要求企業交出部分股利並放入基金中，再將基金投資收益以股利形式分配給公民。其優點在於讓政治人物對經濟擁有更多控制權。

設主權財富基金 長期運用

受惠半導體帶來龐大稅收，首爾借鏡挪威於1990年成立政府全球退休基金的做法，正加速成立主權財富基金，初始規模近30兆韓元，擬6月向國會遞交基金設立法案，確立法源依據並研議將主權資金納入明年預算案。

南韓官員5月21日說，由於超徵稅金僅可維持2至3年，「與其在當代全數用盡，更合理的做法是保留部分收益，以主權財富基金留給後代」。將短期暴利轉化為國家長期財富，避免單一產業繁榮削弱整體製造業競爭力，導致「荷蘭病」的重演。

川普 南韓 三星

延伸閱讀

基金特蒐／新興基金 台韓領風騷

SpaceX掀太空AI革命 算力新戰場受惠股看過來

韓股熔斷成常態？00964擬配發0.106元…年化配息率上看8.8％兼具收益成長

韓媒：台韓半導體雙胞胎「同命不同運」台灣就業贏南韓關鍵曝光

相關新聞

AI繁榮背後的危機／AI紅利集中 加劇K型社會

南韓半導體產業的繁榮與企業獎金正加劇勞工薪資差距，不僅讓高收入人口薪資飆升32.5%，南韓去年受薪階級收入的兩極化更創下歷史新高。

AI繁榮背後的危機／AI紅利分享不均 動搖台灣稅基

南韓三星電子日前爆發勞資衝突，導火線為記憶體部門與其他部門獎金分配不均的爭議，此一事件引發關於AI紅利分配的討論。

AI繁榮背後的危機／促科技財回流社會 三策略論戰

AI蓬勃發展之餘卻也引爆全球財富分配焦慮。諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz）3年前即示警：「缺乏約束的資本主義與創新，未必能提升整體社會福祉」。他的話雖不是針對AI，但同樣適用。而當AI開始取代白領，台灣政府未來還能跟誰收稅？AI對台灣勞動所得與稅收結構有哪些潛在風險？

AI繁榮背後的危機／分配正義 成半導體產業新課題

AI浪潮讓許多公司市值、獲利屢創新高，如何分配AI紅利，正成為科技業新課題。儘管近期三星電子半導體事業員工因不滿分紅制度醞釀罷工事件暫時平息，但預期三星今年獲利還會再創高，員工可能還會繼續爭取分紅，這把火也燒到台灣。

AI繁榮背後的危機／共享AI財富 韓美紛提對策

AI時代創造的超額利潤議題，不僅先前在南韓引發關注，美國總統川普本周也計畫邀請科技巨頭一起討論解決之道。川普考慮讓聯邦政府直接持有頂尖AI開發商的股權，藉此建立全民共享AI紅利機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。