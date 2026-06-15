AI繁榮背後的危機／分配正義 成半導體產業新課題

AI浪潮讓許多公司市值、獲利屢創新高，如何分配AI紅利，正成為科技業新課題。儘管近期三星電子半導體事業員工因不滿分紅制度醞釀罷工事件暫時平息，但預期三星今年獲利還會再創高，員工可能還會繼續爭取分紅，這把火也燒到台灣。

當企業因AI而創造前所未有的獲利時，員工也開始要求分享更多成果。尤其在SK海力士憑藉HBM記憶體大賺AI財後，大幅提高員工獎酬，更進一步拉高南韓半導體業的薪酬期待。

台積電員工爭取分紅日前鬧上檯面，台積電董事長魏哲家為此還特別取消出差行程召開員工溝通會議，凸顯員工爭取AI紅利已在各AI供應鏈蔓延。

事件的起因是台積電2025年獲利創下新高，董事會核准員工績效獎金與酬勞總額達新台幣2061億元，其中約1030億元將於今年7月發放員工分紅。然而，今年5月間，市場一度傳出台積電部分員工分紅可能較預期縮水約15%，引發內部員工在社群平台抱怨，甚至出現「三星能爭取，我們為何不能」的討論聲浪。面對疑慮，魏哲家親自向員工說明，強調近年員工分紅已連續三年維持30%以上成長，2026年整體獎酬仍將持續增加。

台積電向來被視為台灣半導體業分紅制度的標竿。依公開資料估算，平均每位員工可獲逾260萬元分紅獎金，遠高於一般科技業水準。

不過，業界人士分析，AI帶來的獲利成長愈來愈集中於少數企業與核心部門，未來「分配正義」將成為半導體產業的新管理課題。尤其記憶體、先進製程、先進封裝及AI晶片設計等直接受惠部門，與其他部門間的薪酬差距勢必持續擴大。

三星罷工事件反映，AI不僅重新定義產業競爭力，也重塑企業內部利益分配模式。企業如何在股東報酬、資本支出與員工分紅間取得平衡，成為AI時代的新考驗。