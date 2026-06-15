AI繁榮背後的危機／AI紅利集中 加劇K型社會

在人工智慧（AI）熱潮的加持下，全球晶片需求激增。受惠晶片收入成長49倍，南韓三星電子4月底公布第一季利潤創下歷史新高。然而，因AI記憶體需求飆升而創造的龐大利潤該如何分配，卻讓三星電子今年初爆發勞資衝突，凸顯AI正加劇所得差距與分配不均的問題。

南韓半導體產業的繁榮與企業獎金正加劇勞工薪資差距，不僅讓高收入人口薪資飆升32.5%，南韓去年受薪階級收入的兩極化更創下歷史新高。

南韓科技巨擘三星電子的4萬多名員工4月底聚集在平澤晶圓廠外要求調高薪資與獎金。工會說若資方不回應訴求，擬於5月21日發動為期18日的罷工。但在政府斡旋下，三星電子5月22日達成薪資協議，工會復於27日表決通過，讓擾亂全球晶片供應的罷工並未出現。

獎金大小眼 三星員工不滿

英國廣播公司（BBC）5月21日報導，衝突的導火線為獎金分配，記憶體晶片部門員工的獎金是其他員工的至少6倍。工會成員訴求取消獎金上限，將營業利潤的15%作為獎金發放。

路透5月22日也說，部分記憶體晶片部門員工今年預計可獲得41.6萬美元的獎金（27日表決協議為34萬美元），晶圓代工與邏輯晶片部門員工雖不如，仍有相當可觀的獎金，而智慧型手機和家電等其他部門獲得的獎金則又更少。

這凸顯南韓半導體產業的繁榮與企業獎金正加劇勞工薪資差距，不僅讓高收入人口薪資飆升32.5%，南韓去年受薪階級收入的兩極化更創下歷史新高。

據南韓資料及統計部2月底公布的「2025年第四季家庭收入與支出趨勢」，去年第4季收入最高的前20%家庭，平均月收入達1050.9萬韓元，較前一年同期成長9.8%，是自2019年以來尖端收入者當季的月平均收入首度破1000萬韓元大關。

南韓貧富差距 連4年擴大

相較之下，收入最低的後20%家庭平均月入僅145.9萬韓元；最高者的平均月收入為最低者的7.2倍，為兩者差距首次突破7倍，該數字在2019年第一季為6.4倍，但自2022年起已連續4年成長。

甚至同一間企業的不同部門，也出現獲利分配不均的現象。朝鮮日報5月26日報導，南韓半導體與電子零件產業的勞工，所得極化的現象正不斷擴大。南韓三星電子三大工會之一的同行工會委員長朴在用5月26日向韓聯社說，「我們不是貪圖績效報酬，只是至少同一企業體系不該有不合理差別」。

電子零件、電腦、影音及通訊設備製造產業工作滿一年的受薪者，平均月收入為746萬韓元，為臨時工與按日計酬工作者的2.8倍（268.9萬韓元），這是有統計以來差距最大的一次。高薪者薪資過去5年飆升32.5%，臨時工與按日計酬者的薪資僅增加8.7%。

南韓副總理兼科學技術資通訊部長官裴京勳5月23日告訴美國財經媒體CNBC，AI時代衍生財富創造後，如何分配、不平等加劇及失業等廣泛問題，三星勞資糾紛只是其中一部分。南韓不只要創造巨額財富的能力，也要正確使用財富與科技及對大眾的影響。「AI的好處，必須惠及大眾」，首爾正努力建設一個不讓任何人在AI時代被丟棄的包容社會。

美國薪資成長 向頂層集中

AI分配正義同樣也出現在美國。據人力分析公司Revelio Labs去年12月發布統計與分析，自2023年1月以來，美國收入前4分之1的族群，薪資成長逾30%，而收入後4分之1族群僅成長10%。

這扭轉後新冠肺炎初期的趨勢，當時雇主因缺工大幅提高薪資聘人，低收入勞工薪資成長最為強勁。隨後強烈需要高薪職缺，低薪工作機會卻在近兩年持續減少，導致工作機會與薪資成長愈來愈集中在頂層。

數據顯示，年薪超過10萬美元的高薪工作需求，在過去兩年增加約150%，而年薪3萬美元以下的低薪工作機會自2023年1月以來持續下降逾50%。高薪工作薪資成長的速度，幾乎比低薪工作快上一個量級。

報告說，AI自動化初期產生的收益不成比例壓低低收入職業的薪資成長，特別是愈來愈多的可預測、重複性工作為機器學習取代，導致雇主放心地擴編高薪員工數，卻更謹慎招聘容易為自動化取代的職位或提升其薪資。隨著AI加速普及，將進一步加劇美國經濟K型分化，薪資不平等也將顯著擴大。

AI最樂觀想定 多數人加薪

資誠聯合會計師事務所去年9月公布報告卻認為AI有機會帶來淨正向效益。該研究針對2035年設下以信任為基礎的轉型、緊張轉型、動盪時代3種不同想定，並檢視AI影響。

在最樂觀的想定中，AI提升大多數勞工實質薪資，即使是最可能為AI取代的產業與工作也不例外，美國2035年的吉尼係數也由2023年的37.5下降為2035年的36.7。

吉尼係數是衡量一國人口財富與收入不平等的程度，愈高代表愈不平等。