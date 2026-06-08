美國建國250周年系列／巨人背後的覺醒 全球如何因應不再可測的美國？

美國總統川普二度執政以來，將安全保護、關稅、盟友關係全都變成可議價的籌碼，夥伴國不再自動享有特權，一切視利益計算而定。在川普的新美國風格下，其他國家是否只能被動成為「價格接受者」，還是能主動尋找新支點，甚至反過來影響美國的議價能力？

加拿大總理卡尼今年1月在世界經濟論壇表示，強權正將經濟整合工具化，關稅與金融基礎設施成為施壓手段，供應鏈也轉為戰略弱點，雖未點名川普，仍加深美加緊張。川普隨後反批加拿大長期「占美國便宜」，並在5月宣布暫停美加常設聯合防務委員會，使雙邊關係再度緊張。

面對壓力，卡尼提出「中等強國聯盟」構想，尋求與歐盟等國強化合作，降低對美依賴。卡尼5月出席歐洲政治共同體峰會，成為首位參與該機制的非歐洲國家領導人，加國亦積極爭取納入歐盟防務與產業合作體系，提升企業參與歐盟採購機會。不過，該構想仍停留在框架階段，各國利益分歧明顯，實際整合難度不低。

拉丁美洲：右翼浪潮與多元戰略拉鋸

拉美近年掀起右翼浪潮，阿根廷、玻利維亞轉向親美，巴西則持續強化與中國及金磚國家合作，維持主動不結盟傳統。隨著巴西等國今年舉行大選，移民、治安與經濟問題升高，極右翼勢力擴張，也有利川普提升在區域的影響力。

在美國壓力升高下，墨西哥總統薛恩鮑姆一方面配合加強反毒與收容遣返移民，另一方面仍拒絕美軍單方面入境執行反毒行動，試圖在對美合作與維護主權之間取得平衡。

巴西則持續推動「投資組合式外交」，除擴大對中國出口與基建合作，也深化與印度、中東及東南亞連結。不過，美方仍可能援引301條款加徵關稅；加上川習會後北京增加進口美國農產品，也進一步壓縮巴西出口空間。

歐洲：在讓步與重整之間尋求戰略自主

川普就職後，歐洲起初選擇綏靖；但華府威脅撤回安全保護傘、課重稅、甚至退出北約，並於今年5月初宣布撤走駐德5000名美軍，最終促成歐洲集體行動。去年6月，北約成員國在海牙峰會承諾於2035年前將國防預算提升至GDP的5%。

歐盟今年5月推進對美貿易安排，取消美國工業品關稅、給予農產品與海鮮更優惠市場准入，以換取汽車與卡車關稅不調升至25%，試圖以讓步維繫大西洋夥伴關係。

歐盟同時加速戰略自主，去年3月宣布8000億歐元「歐洲再武裝」計畫，鬆綁3%財政赤字上限，提供1500億歐元背書貸款；今年3月歐洲議會通過報告，提出建立共同國防市場、推動「買歐洲貨」優先，強化國防科技工業基礎。

中東．非洲：在大國角力中建構自主安全

美伊衝突自2月底升溫後，中東安全布局出現調整。以色列與美國雖保持協調，但優先目標分歧，美方側重核武與能源穩定，以色列則聚焦伊朗飛彈威脅，並傾向削弱其政權與境外投射力量。

沙烏地阿拉伯仍依賴美國安全承諾，但在戰爭壓力下加速軍購多元化與本土軍工發展，尋求更大自主性；土耳其則強化區域調解角色，試圖在美俄伊之間維持平衡。

儘管如此，美國仍透過軍售維繫區域安全主導地位，包括沙烏地今年1月獲批90億美元愛國者飛彈採購案，以及5月對以色列、卡達、科威特及阿聯合計86億美元軍售。

非洲方面，南非等國在金磚框架下強化與中國及俄羅斯合作，提升全球南方影響力，但軍事合作也引發不結盟爭議，使其在美中與美俄競合中面臨更大壓力。

亞太：在交易主義時代尋找多元平衡

川普不以價值觀或對抗中國為重心，改以關鍵礦產與供應鏈安全為優先，美國更重視自身利益與交易；亞太多國轉向「美國+1」戰略，加速多元體系轉型。

日韓安全上依賴美國，貿易上則加強與歐盟、東協連結；澳洲選擇多元化關鍵礦產出口；印度延續戰略自主，在四方安全對話下與美合作，同時維持俄能源往來。

推動靈活外交的越南去年10月訂購俄防空系統、升級潛艦，領導人蘇林訪北韓；另與以色列、印度達成小規模國防協議，同時維持與北京經貿往來，解放軍去年還二度參加越南閱兵。

相較之下，東協整體角色卻逐漸被邊緣化。去年5月泰柬衝突，馬來西亞以主席身份斡旋停火，但最終仍受制美國關稅壓力且需中國外交斡旋才解決，東協原有調解與主導功能正被削弱。