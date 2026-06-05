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OpenAI傳提議「美政府入股」是全民共享AI效益還是拉川普護航？

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國媒體報導，美國資深官員已與OpenAI等主要人工智慧（AI）業者初步討論，讓聯邦政府取得部分股權的可能性。法新社
美國媒體報導，美國資深官員已與OpenAI等主要人工智慧（AI）業者初步討論，讓聯邦政府取得部分股權的可能性。法新社

美國媒體引述知情人士報導，美國資深官員已與OpenAI等主要人工智慧（AI）業者初步討論，讓聯邦政府取得部分股權的可能性。

美國數位媒體《美國新聞》（NOTUS）報導，美國總統川普展開第二任期以來，OpenAI執行長奧特曼已定期與川普政府資深官員討論這個構想。

知情人士說，奧特曼去年初在與川普的一次對話中，首度向川普提出這個概念，最近幾周也再次與政府資深官員討論，認為這是把AI經濟效益更廣泛地分配給大眾的方式之一。

知情人士透露，這場討論聚焦於讓OpenAI等業者自願提供股權給聯邦政府，政府接著能把獲得的報酬投入公共用途，例如發放股利給所有美國家庭，但目前規畫還在進行中，細節也還沒確定。

這個消息曝光之際，正值OpenAI和Anthropic準備推動首次公開發行股票（IPO），同時尋求緩解公眾對AI所造成經濟衝擊的憂慮，若政府能以AI獲利發放股利或其他公眾利益，有助緩和這些疑慮，確保這項建立在人類集體知識之上的科技效益，不會只嘉惠一小群企業人士。

知情人士說，Anthropic並未與川普政府討論提供股權給政府。

然而，這類安排也可能帶來全新的治理挑戰，因為若美國入股，形同身兼股東與監管部門，身分有所衝突，而且也可能提高政府紓困的誘因。

知情人士說，AI業者轉讓股權給政府的法律機制，仍不明確，可能成為落實這個構想的阻礙，目前也還不清楚談判進展，幾名人士警告，這項交易最終可能告吹。白宮發言人拒絕置評。

OpenAI 川普 奧特曼

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