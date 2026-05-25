以通吃美政界／美民意轉向 親以勢力開始買不動

對以色列的支持是美國兩黨長期以來的共識；但隨著以色列總理內唐亞胡領導下政府右傾，民主黨對以色列的批評愈來愈多，加薩戰爭更加速此一趨勢，以色列議題可能成為民主黨角逐2028年大選的關鍵，而共和黨則因美以關係與美國優先背道而馳，也開始重新審視美以關係。

重金介選 引發選民疑慮

過去70年來，美國最大的親以色列遊說團體美國以色列公共事務委員會（AIPAC）持續加強美以關係。經濟學人3月26日指出，隨著以歐瑪、特萊布等民主黨進步派人士在2018年當選聯邦眾議員，AIPAC積極投身選舉，試圖左右議員投票方式與誰當選。

AIPAC於2022年成立超級政治行動委員會「聯合民主計畫」，獲准接受來自個人、企業、公會或其他組織的無限額捐款，並運用於支持或反對特定候選人的廣告與活動，惟不得與候選人團隊直接接觸。

AIPAC在2012年到2020年，僅在選舉花費15萬美元，2022至2024選舉期間卻投入高達1億美元。光今年迄3月底，AIPAC投入逾3000萬美元在民主黨初選中打擊「反對者」，並以紐澤西、北卡羅來納及伊利諾的眾議院選舉為重點。

這次五個開放初選席次，AIPAC等外部團體花費逾7000萬美元，比起各個候選人陣營自己花的5400萬還高，引起「外部資金主導民主選戰」的疑慮。

提名受挫 反映民意變化

不過過去常勝的AIPAC，本役只贏得部分眾院席次提名，其支持的4名伊利諾州候選人僅2人勝選，而北卡羅來納眾院議員傅希則在競選期間公開否認接受AIPAC支持，反映美國親以色列民意開始變化。

據智庫皮尤研究中心3月23日至29日針對逾3500名美國成年人的民調，60%的美國成年人對以色列看法為非常或有些負面，較2022年上升近20%；其中，28%的美國成年人為非常負面，較2022年的10%成長近3倍。

這明顯受政黨傾向與年齡的影響。民調顯示80%的民主黨與親民主黨獨立人士負面看待以色列，高於去年的69%與2022年的53%。特別是18到49歲的民主黨人（47%），比年長民主黨人（39%）更負面看待以色列。

年輕族群 反以趨勢上升

共和黨與親共和黨人士則有58%的人對以色列抱持好感，高於負面觀感的41%；但由於50歲以下負面看待的共和黨人數增加，讓今年持負面觀感的比率較去年上升。今年18至49歲的共和黨人士有57%負面看待以色列，高於去年的50%，而50歲以上的共和黨人絕大多數仍正面看待以色列。

反以色列遊說團體「美國巴勒斯坦正義行動」的4月份民調，則凸顯共和黨對以色列的矛盾情結。其指出，56%的「讓美國再次偉大」（MAGA）的支持者主張援助以色列應附加條件，更有90%的MAGA支持者傾向支持美國優先，而不是援助或支持其他國家的候選人。

雖然絕大多數的MAGA共和黨親以色列，卻有17%的人傾向支持終止援助以色列的候選人，同樣比率的人認為親以色列遊說團體的影響力過大。約10%的MAGA支持者部分同意親巴勒斯坦，18%的MAGA對巴勒斯坦人有廣泛的同情。

猶太族群 內部也有矛盾

不只民意風向轉變，美國猶太族群內部因加薩與猶太復國主義而生的世代分歧也益發明顯。據北美猶太聯合會民調，僅37%的猶太人稱自己為猶太復國主義者，自認反對或不是猶太復國主義的人則分別為7%與8%，而48%的人自認不屬於前面任何一類。

相較於35%的18至34歲猶太人自認為猶太復國主義者，14%的人認同反猶太復國主義，18%的人自認不是猶太復國主義。這世代的人成長於以色列右翼政府執政期間，且最常接觸到以反猶太復國主義為核心意識形態的親巴勒斯坦運動。

反以話題 牽動總統選情

內外環境夾殺下，支持以色列恐不再是兩黨共識，甚至反以色列，可能都會成為下屆總統初選的關鍵議題。路透5月7日指出，愈來愈多的民主黨初選候選人將反AIPAC當作議題，試圖擊敗AIPAC支持的議員。

報導說，加薩與伊朗戰爭在期中選舉前加劇民主黨內的緊張，這股趨勢雖反映出美國以色列政策的分歧，卻也讓民主黨利用共和黨發動戰爭、拉高物價等弱點來勝選的努力更形複雜。