以通吃美政界／川普「親猶團」 捅出中東亂局

美國與以色列於2月底聯手對伊朗發動軍事打擊，國務卿魯比歐暗示美國是因為以色列決心攻打伊朗才聯手動武。

過去猶太人對美國外交政策的影響力，往往隱而不顯，直到2007年，美國芝加哥大學教授米爾斯海默與哈佛大學教授華特合著的「以色列遊說集團與美國對外政策」，首次直接點出強大的親以遊說集團在很大程度上左右了美國的中東政策，使其悖離了美國自身利益，轉而服務以色列。

出版之後，兩位教授遭到以猶太人為主的美國學術界非常大的壓力，引發爭辯，但時至今日，越來越多的政策與學術界人士同意他們的看法。

遊說團體雖經近20年的演變，但美國以色列公共事務委員會、北美猶太人聯合會等公開親以色列組織，始終是核心。半邊緣參與者包括由福音派主導的基督徒聯合以色列組織、智庫近東政策研究所等機構。最外層則是普通選民與捐款者。

耗時8個月 親以智庫推動美攻伊

智庫在塑造輿論，進而影響美國政策上也是重要一環。義大利國際新聞社華盛頓分社社長洛布利用Claude等5個不同的人工智慧（AI）模型進行分析，發現有5個親以色列的美國智庫在美伊衝突爆發前的8個月裡持續推動對伊朗動武。

他說，在去年6月以伊發生十二日戰爭後的8個月中，保衛民主基金會、美國企業研究所、哈德遜研究所及華盛頓進東政策研究所，被4個AI模型認定為6大「最積極推動對德黑蘭用武」智庫之一。偏向右翼的傳統基金會則被3個AI模型認定，在前6大智庫中位列第5。

其中，保衛民主基金會被4個AI模型認定為最積極推動對伊動武，其自稱使命為「提升以色列在北美形象，增進大眾理解足以影響以色列與阿拉伯關係的議題」。其餘四個智庫則屬美外交政策鷹派的新保守主義陣營，以支持以色列世界觀與工作為核心原則。

白宮決策圈 與以有強烈裙帶關係

其次，川普身旁圍繞著親以色列人士，也是其政策較為傾向以色列的原因。哈佛甘迺迪學院教授華特3月17日投書外交政策期刊，川普容易為身邊人所動搖，而其核心圈的許多人又都是以色列堅定支持者，或長期以來接受以色列相關競選捐款好處者，或者兩者兼具。

例如，川普的中東特使威科夫、白宮顧問庫許納及美國駐以色列大使赫克比，均為以色列的堅定支持者。國務卿魯比歐過去議員生涯堅定擁護美以關係，也是以色列競選資金最大受益者之一。白宮幕僚長威爾斯曾擔任以色列總理內唐亞胡2020年競選連任的顧問。

華特說，除國家情報總監加巴德在加入「讓美國再次偉大」前，曾質疑美國過度支持以色列外，難以想像政府高層會有人公開表態與以色列保持距離。

川普大金主 被指愛以色列勝過美

川普本人也承認自己受惠於部分親以色列人士，如已故的美國富豪及共和黨金主艾德森及其遺孀。美智庫昆西國家事務研究所資深顧問克拉夫頓與賓夕法尼亞大學教授路斯提克說，艾德森夫婦是美國近幾次選舉中最大的個人捐助者，但遺孀可能愛以色列勝過美國。

選票被掌握 兩大黨無法對以說不

再者，支持以色列能獲得福音派支持，有助於獲得選票；遊說團體長期塑造輿論，也讓民主黨與共和黨總統都無法對以色列施壓，否則將被貼上反猶主義的標籤，這讓以色列在中東整個區域「肆意妄為」。

華特說，像美以公共事務委員會、保衛民主基金會等遊說團體，長期以來妖魔化伊朗，阻止美國企業在伊朗做生意，破壞伊朗前總統拉夫桑雅尼改善美伊關係付出的努力。伊朗於2015年7月與美國等國達成協議減少濃縮鈾與核武庫，前述團體卻阻撓、最終說服川普在2018年撕毀該協議。若川普沒有這樣做，今日或許無須如此憂心伊朗核計畫。

除非遊說團體的影響力減弱，或是美以關係更正常，否則與伊朗的戰爭還可能重演，美國將淪為無情的惡霸，最終損害所有美國人的利益。