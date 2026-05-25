新十字軍東征／內唐亞胡頻開戰 救政權也救自己

儘管以色列總理內唐亞胡2月底才對外宣稱，是為了消除生存威脅才對伊朗發動軍事打擊，但以色列去年6月對伊朗發動「十二日戰爭」後，支持率自2015年起年年下滑的內唐亞胡卻在去年回升了4%，用兵伊朗已然成為內唐亞胡政權續命的強心針。

以色列外長薩爾等官員3月17日說，戰爭的目的是為了從長遠大幅削弱伊朗發動對以色列的攻擊能力，並在該國內部創造條件，最終讓伊朗民眾推翻統治者。軍方則稱持續空襲伊朗彈道飛彈發射器、儲存及生產設施，還轟炸與伊朗核計畫有關的地點及安全部隊。

伊朗擁核當藉口 靠開戰拉抬支持度

過去30多年來，內唐亞胡一再強調伊朗即將研發出核武，去年6月中更以此發動十二日戰爭。他說，「若不阻止，伊朗可能在很短的時間內製造出核武。可能是1年，也可能只需幾個月」。

但背後恐怕也不脫鞏固政權的考量。據以色列民主研究所去年6月民調，約82%的以色列猶太人支持打擊行為與時間點，而國際調研機構Statista今年5月11日公布數據顯示，內唐亞胡支持度自2015年後年年下滑，由最高的68%跌至2024年最低點41%，去年則回升4%。

對比去年5月，內唐亞胡因拒絕與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成確保釋放人質的協議而備受國內抨擊，德國之聲引民主研究所資深研究員赫曼觀點，「內唐亞胡的多數支持者認為應把人質帶回家，即使這意味著暫時停戰」。

但極右翼聯盟夥伴卻不接受還未推翻哈瑪斯就結束戰爭，揚言退出執政聯盟，這將導致建立新聯合政府或提前大選。此時打擊伊朗將有助於轉移國內焦點，恢復內唐亞胡因哈瑪斯2023年10月恐攻而重創的強人形象，進而拉抬支持度。

何況，以色列人認為伊朗是「抵抗軸心」的關鍵成員，目標為挑戰美國中東主導地位，摧毀以色列並援助巴勒斯坦抵抗以色列占領。

背多項罪名指控 若沒戰爭就得入獄

再者，內唐亞胡因涉嫌受賄、詐欺及背信罪而遭司法調查，該案自2020年開始審理，其幕僚去年2至3月也相繼遭指控接受卡達賄賂，軍事行動不只轉移國內對其醜聞的關注，也讓貪瀆案審理因戰爭實施的緊急狀態而暫停審理。以色列法院4月9日已聲明，「隨著緊急狀態解除及司法系統恢復運作，法院聆訊將恢復」。

政治分析師高德柏格對半島電視台說，「在內唐亞胡眼中，內政與外交之間不存在分界線」。其依賴軍事衝突維持執政聯盟，否則政府有垮台危機，還可能因多項貪腐案定讞而入獄。

面對以色列今年10月27日將舉行國會改選，非營利媒體「對話」4月2日分析，內唐亞胡可主張已擊敗哈瑪斯與真主黨，還讓伊朗顏面掃地，利用戰爭保住總理一職，進而讓總統赫佐格特赦並取消審理貪腐案。

不過，雖然內唐亞胡宣稱對伊朗與真主黨的戰爭取得壓倒性勝利，但考量雙方軍事能力的巨大差異，伊朗等國能挺過美國與以色列的猛攻本身就是一種勝利，使壓倒性勝利名實不副。

民眾厭戰情緒濃 再次勝選機率渺茫

伊朗不但沒有發生革命，也沒有出現經濟崩潰，還迎來更年輕、大膽而又更強硬的領導層，一個意在復仇而更激進的抵抗軸心恐怕將再度崛起。

事實上，內唐亞胡支持率正動搖。據以色列民主研究所民調，相較於戰爭初期有81%的民眾支持美國與以色列戰鬥，戰事邁入第四周時僅68%的民眾認為應該繼續下去。

以色列媒體「晚禱報」5月15日公布民調更顯示，55%的以色列民眾希望內唐亞胡退出政壇，僅38%的人希望他繼續領導聯合黨。從民調結果來看，執政聯盟席次將減少至49席，反對派席次可望增加至61席成為多數黨。

根據經濟學人分析，內唐亞胡再次組成政府的機會渺茫，只能寄希望於反對派分裂更勝於執政聯盟，以及反對派持續沒有明確總理候選人出爐。