新十字軍東征／綁上宗教戰車 美以伊末日之戰

美國與以色列2月底對伊朗發動的聯合軍事打擊，已被包裝為聖經啟示錄預言的末日之戰哈米吉多頓（Armageddon）大戰，凸顯這場戰爭不能僅用戰略或地緣政治的角度來詮釋，猶太復國主義與基督教錫安主義也成為解讀這場戰爭的方式之一。

隨著戰爭推進，美國與以色列官員不斷發表言論，暗示這是場宗教之戰。衛報3月3日報導，旨在維護美軍宗教自由的非營利組織「軍事宗教自由基金會」，開戰後已收到來自陸戰隊、空軍及太空軍等軍種，逾200名軍人的投訴。

一名待命部署至伊朗的士官說，指揮官「勸我們告訴部隊，這都是上帝神聖計畫的一部分，還引用啟示錄經文，稱川普總統已被耶穌揀選，要在伊朗點起末日之戰的狼煙，而耶穌會再來」。

錫安主義成大票倉 川普偏袒以色列關鍵

軍事宗教自由基金會主席溫斯坦說，這顯示軍隊中基督教極端主義勢力增強。其認定這是場「聖經認可」的戰爭，也是末日論將迅速降臨的明確徵兆。

美防長赫塞斯就是知名基督教民族主義者，美國駐以大使赫克比今年2月底在播客節目受訪時，也因舊約聖經的詮釋引發阿拉伯聯合大公國等中東國家的抗議。

當時保守派評論員卡爾森問，按聖經以色列是否有權利擁有「基本上涵蓋整個中東地區」的土地，赫克比回答「如果全部占領也可以」，隨後補充以色列「並沒有要求取得所有那些土地。這多少是種誇張的說法」。

相關論點可追溯至基督教錫安主義，又以美國福音派為主，主張猶太人與上帝立有永約，1948年以色列建國應驗聖經預言，基督徒應支持猶太人回歸故土。

據皮尤中心1月20至26日的最新民調，69%的白人福音派基督徒認同川普的表現；其中，58%支持其全部或大部分的計畫與政策。基督教錫安主義成票源，或許能解釋川普偏袒以色列。

基督教保守派思潮 用經典包裝軍事行動

曾任職美智庫「戰略暨國際研究中心」的瑞典獨立研究員霍卡，3月17日投書半島電視台，稱戰爭夾雜著不同宗教意識型態與戰略利益的衝突，僅用現實主義來理解戰爭將錯失另一半真相。

他說，西方過去幾十年奉行世俗主義：宗教純屬私人領域，國家保持中立，但在保守派眼中這導致家庭瓦解、出生率下降、激進性解放政治盛行，以及信仰在公共與道德生活普遍的退縮。

基督教民族主義則是這股保守聯盟中，更強硬也更讓人擔憂的思潮。與主流宗教保守主義不同，其尋求在政治、法律及生活等各領域中，將所有其他宗教與文化體系置於基督教的最高地位之下，而這又與白人民族主義、種族主義、反猶主義及伊斯蘭恐懼症有著密切關連。

其中最具影響力者又以基督教錫安主義與福音派時代論為最，主張在耶路撒冷的艾格撒清真寺的位置上重建第三聖殿，是基督二度降臨的神學前提。對極端錫安主義者而言，伊朗代表重建第三聖殿的障礙，必須從軍事上削弱以實現聖經預言。

同樣的，以色列總理內唐亞胡3月1日也引用猶太教經典「妥拉」（基督教稱為摩西五經），「記住亞瑪力人對你們做的事，我們銘記於心並採取行動」。將哈瑪斯與伊朗比喻為聖經中的亞瑪力人，並引用「出埃及記」、「申命記」及「撒母耳記」等段落，要求徹底消滅亞瑪力人。

宗教意識形態衝突 讓政治妥協更加困難

美國與以色列過去發動戰爭都曾援引類似宗教的措辭。在加薩戰爭期間，內唐亞胡曾說巴勒斯坦人為雅瑪力人。2001年9月16日，時任美國總統的小布希也說「這場十字軍東征，這場反恐戰爭會持續一陣子」。

這種大以色列願景源於猶太復國主義，從最初的民族主義演變為領土擴張計畫。其起源於19世紀晚期，面對當時中東歐反猶浪潮盛行，猶太復國主義主張在巴勒斯坦地區重建獨立國家，讓全球猶太人回歸故土。

霍卡說，基督與伊斯蘭兩種文明意識形態存在著直接的結構性衝突，彼此認定對方的極端型態為實現神聖應許的障礙。在相互競爭的彌賽亞式架構下，衝突已演變為零和碰撞，傳統外交手段在結構上也有其困難，因為雙方都相信自己在執行神聖使命。

卡達西北大學副教授阿布沙里夫3月4日對半島電視台說，戰爭訴諸宗教言論固然激勵支持者，衝突道德化卻也讓政治妥協更困難，民眾期望也更高，全球對衝突的觀點也會轉變，導致外交更為複雜。