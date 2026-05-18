餐桌上的政治學／法國鵝肝來自匈牙利？從法餐經典看歐盟內部矛盾

匈牙利新任總理馬札爾主打修復與歐盟關係，可能讓匈牙利3萬鵝農賴以為生的鵝肝產業面臨全新變局。與歐盟靠近，固然有助於解凍因法治疑慮而遭歐盟凍結的180億歐元資金，為該國包含鵝肝業在內的農業注入穩定補貼；然而，歐盟對動物福利標準也讓匈牙利鵝肝產業面臨困境。

鵝肝灌食傳統最早可追溯至古埃及，後來由猶太族群傳進歐洲。中世紀時，沿多瑙河遷徙的猶太移民將灌食養鵝的技術帶至匈牙利，加上當地開闊的土地與充足的玉米產量，讓鵝肝產業落地生根，逐漸發展為農村穩定的經濟來源之一。前總理奧班長期透過發放鉅額農業補貼來鞏固這批農村選民，使出口型農業成為維持政權穩定的重要支柱。

根據跨國市場調查機構Statista最新公布數據，法國與匈牙利分別占2021年全球鵝肝產量的55%與20%。不過，考量到鵝的生長期更長、飼料需求與勞力成本也更高，法國逾9成的鵝肝改以鴨肝替代，讓匈牙利才是全球最大的鵝肝生產國。

匈牙利鵝肝主要以原料型態銷往法國等西歐國家，並在當地加工、包裝，最終成為高端產品售往第三國。反映出歐盟供應鏈存在的各國分工落差，西歐負責品牌、標準及高附加價值端，東歐則提供生產、土地及較低成本勞力。

除經濟利益不均，匈牙利鵝肝產業更面臨歐盟道德標準的衝擊。歐洲議會2021年6月通過自主報告，要求歐盟委員會立法禁止對鵝鴨採取「殘酷且不必要」的強制灌食。

歐盟對動物福利要求之嚴格，對籠養的部分限制為其中之一。歐盟於2012年禁止使用擁擠的籠子飼養禽類，但允許提供更大的空間與棲息設施的改良式籠養；在2021年自主報告中，歐洲議會也要求依據不同物種的不同需求，逐步淘汰籠養模式。歐洲議會還說歐盟應確保給予農民足夠財政補助，協助其投資設備提高動物福利標準。

然而，歐洲議會在隔年2月通過動物福利自主報告，稱「鵝肝生產是基於符合動物福利的養殖方式」，反映出歐盟道德與產業利益、美食文化的矛盾。該報告說，鵝在家庭農場中以粗放模式養成，一生90%的時間生活在戶外，而平均10至12天的育肥過程也尊重其生物指標。

在歐盟27個成員國中，僅有法國、匈牙利、保加利亞、西班牙與比利時瓦隆區允許「強制灌食」生產鵝肝；德國、丹麥、芬蘭、愛爾蘭等國已立法禁止境內實施強制灌食。不過，德國等禁止國家依舊允許鵝肝產品的進口與販售，形成禁止生產卻允許消費的現象，凸顯歐盟在動物福利與經貿利益的矛盾立場。