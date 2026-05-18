人物觀察╱從奧班到馬札爾 匈牙利的強人世代與它的叛徒

馬札爾，45歲，律師出身，5月初甫接任匈牙利總理，兩年前幾乎沒有人認識他。他領導的尊重與自由黨在匈牙利國會大選橫掃3分之2席次，終結前總理奧班連續16年執政。他的政治養成幾乎完全來自奧班，少年時崇拜、青年時追隨，成年後更在其政府內歷練多年，最終他變成奧班的叛徒，將一手培養他的人拉下台。

崇拜強人 少年馬札爾把奧班海報貼上牆

馬札爾成長於1989年匈牙利的民主轉型期，那時奧班還是一個28歲的法學青年，在布達佩斯英雄廣場上公開要求蘇聯軍隊撤離。這個畫面震動了整個東歐，而馬札爾一個出身法律世家的布達佩斯少年，就是在那股浪潮中把奧班視為英雄的。他把奧班的海報貼在臥室牆上，大學時加入了青年民主主義者聯盟。

奧班那一代人的政治啟蒙，建立在「我們對抗壓迫者」的敘事框架上，問題是這個框架後來沒有消失，只是換了個敵人。2014年，奧班在一場演講中公開宣告西方自由主義已告失敗，點名中國、俄羅斯、土耳其及新加坡為值得效法的榜樣。自此威脅匈牙利的變成了布魯塞爾、移民，以及長期資助國內獨立媒體與公民組織的匈牙利裔富翁索羅斯。

奧班鞏固體制的那些年，馬札爾也在其中。前妻瓦爾加擔任司法部長，他本人在布魯塞爾任職外交官，回國後主掌國家學生貸款中心，在體制內待了十餘年。

打法如出一轍 談民族尊嚴迴避進步議題

中歐大學政治學教授恩耶迪在觀察馬札爾最初走上政治舞台時，給了一個耐人尋味的評語：他當時「明顯複製了許多奧班的意識形態框架」，差別只在於敢公開批評貪腐。外界把他比作一個更年輕、更乾淨的奧班。

這個標籤不是沒有道理。馬札爾談民族尊嚴、談中歐自主，對移民問題刻意含糊帶過，選戰主軸緊盯腐敗和民生，對進步派的議題幾乎不碰，這套打法奧班十幾年前就用過了。

歐洲民粹主義研究中心的分析也指出，馬札爾的勝選不應被解讀為匈牙利政治的突然自由化。一個在共產體制瓦解後陷入徬徨、又被16年威權統治形塑的社會，不會在一夜之間從保守主義轉向自由主義。

叛徒也是繼承者 能否抵抗誘惑才是考驗

匈牙利憲法學者亞當形容這場選舉，是用民主的民粹主義去打敗威權的民粹主義，兩邊的邏輯其實沒差多少，差的只是馬札爾剛上台，還沒有機會腐化。

2024年的兒童之家赦免醜聞給了馬札爾出走執政黨的理由，但更深的裂縫或許早就存在。他曾說，他那一代人對奧班的崇拜，是崇拜1989年那個對抗強權的人，不是後來那個成為強權的人。可他也心知肚明，自己掌握的那些組織動員能力、那套「我們對抗他們」的敘事邏輯，都是跟奧班學的。

現在馬札爾拿到了前任花了16年才鞏固的權力位置，他或許能打倒奧班，但能否抵抗奧班留下的那套權力誘惑，才是真正的考驗。