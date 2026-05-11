軍事AI實戰／俄軍前線高度倚賴AI 推自主攻擊

俄軍長期依賴高度集中的指揮結構，強調嚴格執行命令；但僵化的指揮結構不只損害俄軍在烏克蘭戰場的表現，更凸顯其需要人工智慧（AI）與無人系統協助，而俄軍也已研發出優先考慮實用性、可擴充，能在戰場取得建功的軍事AI系統。

過去被嘲笑 僵化缺適應力

過去幾十年來，美國不斷嘲笑俄軍僵化、集中化而又缺乏適應力。面對當代戰場瞬息萬變，僵化的指揮結構不斷削弱俄軍戰場表現，儘管俄軍投入更多兵力至烏克蘭戰場，裝備也穩定供應至前線，卻未能有效突破烏克蘭防線。

更進一步說，在由上至下、令出必行的體系下，即使上級指揮官對戰場情勢缺少準確理解，前線幹部也不可偏離派定任務，導致戰術彈性受限，決策速度受拖累，進而削弱單位掌握戰情或因應突發威脅。

隨著俄軍在戰場快速擴張，大量經驗不足、訓練不足的初階軍官被派往前線接任指揮職，前述挑戰變得更為明顯，在排級單位更是如此，加上俄軍愈來愈依賴小單位突擊，需要快速判斷並因地制宜，想要由上級指揮部直接且有效地指揮，更顯困難。

在接到進攻命令後，前線軍官即使評估攻擊會造成大量傷亡而所獲甚微仍依舊執行命令，造成俄軍傷亡居高不下。這讓俄軍決定發展AI賦能工具，讓身處日益複雜戰場的前線指揮官戰術決策能力能夠提升，並有意部署完全自主、不受道德約束的武器，進而重塑未來戰爭的面貌。

援助伊朗無人機 打擊美軍

紐約時報4月21日報導，在俄國援助下，德黑蘭的見證者無人機打擊美軍在中東的裝備與設施。莫斯科在自主作戰取得的進展，讓無人機攻擊更據毀滅性。雖然俄國相關科技在2022年戰爭爆發時稱不上頂尖，但其學習速度很快，而將無人系統與AI列為國家優先事項，並建構與之協調的生態體系，是箇中原因之一。

克里姆林宮預估，到2030年將有100萬名專業人員投入無人領域，並希望每年畢業的AI專業人才增加超過400%，確保95%的重點產業達到「AI科技應用準備就緒」的狀態。民間產業產出數據、人才及軟體並流向國防應用領域，軍方則提供持續測試的平台。

經戰場驗證 3年改良30項

再者，俄國不斷實驗並只優先保留通過戰場驗證的武器。紐時指出，俄國2022年取得伊朗見證者無人機設計後，不到3年的時間就進行逾30項重大改良，調整導航、通訊、酬載量及戰術等項目。

同樣邏輯也適用於自主系統。據烏克蘭的情報，俄國正部署無須外部通訊即可操作的U2V無人機，可自主導航、識別目標，利用機載電腦獨立攻擊。紐時稱，U2V似乎已由遙控飛行或預設程式的武器，轉變為準自主系統，即使被敵方干擾仍能運作。

紐時引述烏軍軍官說法，這些系統並不完美，曾有擊傷平民的紀錄卻已投入戰場使用。俄軍不等科技臻至完美，也不受倫理限制，而是部署並在實戰中即時改良。

一次點擊 就提取目標座標

此外，相較於美軍追求「聯合全領域指揮管制」，將各軍種連接至同一網路之中；俄軍則研發能解決戰場實際問題的軟體，Glaz/Groza是最好例子。該軟體僅憑一次點擊就能自無人機影像中提取目標座標，並立即傳遞至可在筆電或平板電腦操作的火控中心，讓偵測目標到砲擊的時間由數小時縮短至數分鐘。

根據富比世1月25日報導，俄軍宣布將部署名為「Svod」的AI數位決策支援系統，提供前線作戰人員進行戰術狀況覺知以及決策支援。

這個系統能收集來自衛星數據、空拍影像及開源資訊等情報，並整合至共享資訊空間，再利用AI等科技分析傳入的資料流，模擬可能作戰場景，進而輔助並加速指揮官決策周期。

美國戰略與國際問題研究中心專家邦達爾說，俄國不再尋求優先建立媲美西方的單一、全自動化的指揮管制架構，而是將精力重新分配到戰術與任務專用的軟體上，以滿足戰場需求。

無人系統 負責8成射擊任務

他說，無人系統已負責俄軍高達80%的射擊任務，指揮管制創新的重點也轉向研發軟體管理無人機，並將其與火砲及其他火力單位整合。AI在俄軍指揮管制系統中扮演輔助的角色，而非取代人類決策。

紐時說，在無人機戰爭中，俄國的軍事創新分散至前線測試，並因不斷地淘汰與改良而適應能力強；美國卻受冗長的採購流程與整合困難的拖累。過去被視為官僚巨人的俄國，如今已成為充滿活力的創業中心。