軍事AI實戰／共軍無人戰力 有產業規模優勢

隨著未來戰爭將跨越多個領域，中國大陸指示共軍發展人工智慧（AI）等尖端科技，並在「十五五規劃」要求軍隊全面軍事智能化與現代化，凸顯利用新興科技獲得戰場優勢，減少與美國軍事落差的意圖。

在去年九三閱兵典禮，北京展示多種陸海空無人載具，與戰鬥機協同作戰的忠誠僚機，在機器狗基礎上加裝武器或偵察設備而成的機器狼，北京反無人機與無人作戰載具戰力正日趨完整。

北京認為未來戰爭將不只發生在傳統戰場，更橫跨虛擬及認知空間等多領域。為因應此一環境，共軍以AI為重點發展系列尖端科技。據外交事務期刊3月2日刊出喬治城大學研究員布雷斯尼克等人的文章，共軍現代化可分為三個獨立而又相互關聯的階段：機械化、資訊化及智能化。

無人機成本低 可軍民融合

北京已在前兩階段取得顯著進展，現正推動將AI、自主系統及先進數據網路融入軍事作戰之中，包括利用AI科技加速戰場決策，改善指揮管制系統，提升軍事指揮官狀況認知能力，實現作戰自動化並輔助指揮官決策。

國防安全研究院委任副研究員揭仲說，大陸有全球最大無人機研發與生產體系，能以低成本生產並形成規模化蜂群優勢，加上藉著軍民融合將商業無人機迅速轉化為軍事用途，兩大優勢讓中共軍事AI應用展現強大、低成本且自主的競爭力。美國陸軍情報官哈蒙德上尉也說，軍民融合技術讓大陸研發與部署搶得先機，其目的在於破壞美國擊殺鏈，利用美軍人機協調不足。

喬治城大學安全與新興科技中心2月發布「中國軍事AI願望清單」報告，檢視共軍2023年至2024年逾9000份公開採購申請書，發現共軍正推動各領域的AI賦能能力，並應用於決策支援系統、感測器增強工具及資料融合演算法等項目上。

為鞏固軍事設施並提升安全，大陸正尋求能追蹤個人、載具及數位活動的AI系統，而共軍軍官的作戰經驗不如西方軍隊豐富，AI決策輔助工具可彌補軍官團弱點。「認知領域作戰」是共軍另一重點，包括AI生成的深偽影像、情感分析及探測對手弱點的系統。報告說，AI生成影像與影音將成為衝突期間塑造公共輿論，影響對手認知的潛在工具。

去年底軍演 散播爭議訊息

揭仲引述國安局統計，在去年年底共軍對台「正義軍演」中，包含去年12月29日至今年1月2日，大陸在社群平台散播爭議訊息逾1萬9千則，其中異常帳號799組，明顯較過去軍演擴大運用AI生成影像。

AI賦能目標標定系統則融合來自衛星、無人機及其他感測器的數據，準確定位威脅並導引精準打擊。喬治城大學報告警告，北京在監視、定位及作戰等領域對AI的依賴日益加深，可能帶來實質的戰略優勢。

AI陸企 標註美軍中東部署

就在美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊的前3天，大陸AI新創公司覓熵科技在微博、x等社群媒體平台上，釋出美軍中東軍事部署並用AI標註。截至3月1日，該資料集擴展至在約旦、科威特、巴林、卡達及阿拉伯聯合大公國的基地，記錄約2500筆美軍資產。

澳洲獨立研究員裴里拉3月12日對軍事新聞網站軍事AI說，問題不在於公布原始衛星圖，畢竟任何政府都能購買商業衛星通行證；利用AI將數兆位元組的圖像轉為標籤、可搜尋、可交叉引用的情報產品，才是覓熵科技的價值。

共軍喉舌解放軍報4月23日說，美伊衝突顯示AI戰鬥技術的轉型已無可避免，也是共軍取得未來戰爭優勢的必要條件，共軍應重點關注智慧狀況覺知。揭仲說，共軍智慧狀況覺知處於由理論探索進入前線實戰試驗階段。共軍今年初已在營級單位進行結合大型語言模型的自主指揮工具測試，稱相關技術成熟後可充當前線指揮官的AI參謀長。

實戰經驗有限 難訓練AI

但共軍融合AI至部隊作戰上仍面臨多種挑戰。布雷斯尼克說，烏克蘭戰場經驗顯示，研發自主無人機不等於將其有效部署至激烈對抗的戰場；快速訓練無人機操作員，擬定攻擊計畫及防止無人機誤擊，與無人機本身性能同樣重要。AI應用的速度將是美中競爭關鍵。

此外，訓練軍事用途的AI系統需要大量機密軍事平台影像或各式雷達、武器的電磁特徵，卻難以自網路取得，而共軍實戰經驗有限，缺乏類似數據集。

揭仲也說，共軍無人機作戰平台仍僅能執行直屬單位賦予的單一任務，不具備遂行一定規模蜂群作戰、狼群作戰及魚群作戰能力。共軍無人機缺乏先進國家將無人機系統網絡化，形成輕型、小型、中型和大型無人機梯次搭配的做法，遑論更高階的蜂群作戰。

高性能晶片 仍遭美國鎖喉

他說，若北京要發展更高階的大規模無人機群協同作戰、自動目標識別及戰場即時決策，就需要極大的運算能力進行AI模型訓練，這端賴更低功耗、更高效能的7奈米以下先進製程晶片。

不過美國禁止高性能GPU輸往大陸，直接攔阻北京軍用敏感技術最方便、成本最低的來源，勢必將拖慢共軍自動駕駛、自主武器系統演算法的改良速度，使其與美國的算力競爭中落居下風。