AI作戰爭議／武器自主化 AI接管戰場？

隨著烏克蘭戰爭於2022年爆發，俄軍與烏軍在部分地區將人工智慧（AI）與無人載具結合，使其朝完全自主武器邁進，能自主發現並摧毀目標；美國與以色列於今年2月底對伊朗軍事打擊中，美軍也利用AI模型縮短擊殺鏈，加速戰爭節奏也改變美軍戰爭決策方式。

「AI建議打擊目標比人思考的速度還快，擁有規模與速度優勢，就能執行暗殺式打擊，也能削弱該政權使用彈道飛彈反擊的能力。」

紐約時報1月5日報導，烏克蘭因戰爭壓力已成為提供即時回饋的實彈實驗室，吸引包含武器製造商在內的各類人來此與前線部隊合作，研發將傳統軍事擊殺鏈部分自動化的武器。

電腦作戰 負責部分任務

儘管目前完全由人類操控的無人機仍比半自主無人機數量多，眼下也還沒有將整個戰鬥任務完全自動化並整合至單一系統的無人機，AI卻已接管戰鬥的部分流程，包括：無人起飛、盤旋、網路定位、導航及區域攻擊，目標辨識、追蹤、追擊及最後打擊。

軟體研發人員還將多架無人機連結至共享應用程式中，在不同的人類操作者之間轉移控制權，或將無人機組織成高度協調的攻擊序列，向由電腦管理的蜂群作戰邁出重要一步。

英國廣播公司（BBC）也指出，使用AI軟體的烏軍無人機能鎖定目標，並在距離目標僅剩幾百公尺時轉為自主飛行，直至任務完成為止。其無法干擾，也難以擊落，有望發展為發現並摧毀目標的完全自主武器。

烏克蘭駐英大使扎盧茲尼在倫敦皇家國際事務研究所談到未來戰爭時說，武裝無人地面載具的角色很快將爆炸性成長，並與大型AI無人機群協同行動。

扎盧茲尼表示：「不久的未來，我們會看到數十甚至數百架更聰明、更便宜的無人機，從空中、地面及海上，從不同方向與高度同時攻擊」。

重塑節奏 耗時數月變數天

AI也重塑美軍在戰爭決策的流程與節奏。五角大廈說，美軍在與伊朗衝突的4天內空襲逾2000個目標。荷蘭烏得勒支大學研究員杜錫3月12日告訴英國金融時報，「回顧打擊伊斯蘭國的戰役，聯軍在伊拉克與敘利亞的頭6個月打擊約2000個目標，如今美國在短短4天內就空襲相同的數量，展現其打擊目標的規模與速度」。

空前的打擊節奏部分來自AI系統篩選來自無人機、衛星及其他感測器產生的大量情報數據，並以快於傳統人類計畫的速度產出打擊選項。由數據公司帕蘭泰爾的AI系統Maven與AI開發商Anthropic的模型Claude，共同構成即時分析伊朗作戰行動的平台，協助指揮官詮釋數據、計畫作戰，並在戰鬥中提供即時回饋。

帕蘭泰爾的英國及歐洲主管莫茲里說，「前沿模型在過去1年半以來已由總結轉向推理」，這種逐步考慮問題的能力，讓「決策的數量與軍事人員做出決策的速度都大幅提升」。

在「史詩怒火行動」中，Maven扮演軟體大腦，在動態衝突中支援整條擊殺鏈發現並擊中目標。一名匿名國防科技專家說，從識別目標、依法批准到發起攻擊的整個擊殺鏈流程，傳統須耗時數小時，甚至數天，而「AI的意義就是縮短至幾秒或幾分鐘」。

在伊朗、加薩及烏克蘭等衝突中，也能看到自主導航、電腦視覺等其他AI科技應用的身影。奧斯陸大學軍武專家霍夫曼說，AI影像辨識軟體可能透過掃描監控無人機的影片片段，協助以色列與美國快速辨識彈道飛彈發射器與其他資產。

去年10月時任烏克蘭國防部副部長的米羅年科也告訴BBC，「我們軍隊用AI分析每個月從前線獲得5萬部影像串流，協助我們快速處理大量數據，識別目標並標註在地圖上」。

分析影像 建議合適武器

Maven利用機器學習識別目標並確定優先級別，同時考慮彈藥庫存與先前類似目標的打擊效果，進而建議合適武器，系統也能自主推理進而評估打擊的合法性。

奧克蘭大學國際學院執行長克雷格瓊斯也說，「AI建議打擊目標甚至比人思考的速度還快。擁有規模與速度優勢，就能執行暗殺式打擊，也能削弱該政權使用彈道飛彈反擊的能力。過去可能需要數天甚至數周，現在能同時完成所有事情」。

但計畫複雜打擊所需的時間正被AI大幅縮短，稱為「決策壓縮」，恐導致人類僅存橡皮圖章式批准打擊計畫的功能。

隨著AI應用於後勤、訓練、決策管理及保養，英國倫敦大學瑪麗皇后學院教授萊斯利憂心，由於思考過程已由機器完成，恐導致負責決策的人類感到與決策後果脫鉤的「認知卸載」。