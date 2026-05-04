美反中情緒高／「親中」標籤罩頂 美生赴中銳減

美國近年到中國交流的學生銳減，美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）表示，他憂心未來的大使恐失去了解中國的人才庫；美國前副國務卿畢根（Steve Biegun）表示，他希望美國總統川普與中國國家主席習近平見面時，能正視美國學生在中國大幅減少的問題。

在新冠疫情爆發後，美國大學生到中國就讀的人數銳減；中國專家沈大偉（David Shambaugh）在「斷交：中國如何贏得又失去美國」一書中提到說，美國當時對中國祭出第3級旅遊警示，再加上不少美國學生反應學習環境受到監視，以及宣傳式的教學等，都讓學生對留學中國卻步。

中美教育基金（US-China Education Trust）今年3月以「美國對中人才的挑戰」發布工作小組報告，內容顯示，美國學生到中國讀書的人數自2011-12學期接近15000人的數字，到新冠肺炎後跌至數百人，雖然近2年人數稍有回升，但仍遠遠不及新冠肺炎之前的平均值，恐在未來釀成危機。

對中人才庫 日後恐不足

伯恩斯於報告發布會上表示，在他擔任美國駐中國大使期間，美國在中國的駐點充斥著曾在中國讀書、研究現代中國的學生或專業外交官，正在執行他們第二輪、第三輪，甚至第四輪的派駐任務；伯恩斯表示，這些對中人才是他當大使的優勢，他平時一定會先徵詢這些專家的意見，再採取行動。隨著美國在中國的留學生大減，伯恩斯擔心10年、15年以後的美國駐中國大使恐無法擁有如此豐富的人才庫。

伯恩斯指出，人才斷層不但是美國駐中國大使館和代表處的問題，也對美國政府、軍隊、情報單位，乃至於國會都是問題：美國不像過去一樣，有足夠了解中國語言、文化和歷史的人才；伯恩斯很肯定中國將是美國接下來20年、30年，甚至是40年，面對的最大挑戰，尤其美中既是競爭，又要合作，涉及軍事、科技、經濟，和人道等層面。

伯恩斯說，美國必須有智慧地與中國打交道，如果美國沒有人研究、鑽研中國，美國將落於下風。

研究中國 聯邦資金大減

中美教育基金的報告點出現階段留學生人流減少的幾大問題：包括聯邦政府供給研究中國的項目資金大幅縮水、美國大學面臨刪減與中國互動的壓力等。而最有影響力的可能是心態問題。

普林斯頓大學政治系助理教授楚克斯（Rory Truex）說，他在2000年胡錦濤時代到中國讀書，當時美中關係穩定，很多人到中國讀書、從商，不會把中國看作是威脅，但現在不但中國環境改變，大家也不再把中國視為探索和機會之地，而成了必須謹慎應對的地方。

賓州大學Perry World House高級專案經理善學（Thomas J.Shattuck）說，年輕一代對美中關係的興趣未必有減少，但他們害怕到中國旅遊、度假，或做研究，會影響到他們的職涯。

楚克斯說，他觀察現在出現一種敘事，只要待在中國、講中文，就可能在美國人眼中變成與中國走得太近，甚至被中國共產黨所影響，被貼上「親中」的標籤。

鼓勵赴中 有益美國家利益

中美教育基金的報告針對交流的障礙提出幾點建言，包括盼政府擴大贊助到中國學習語言和研究的計畫、鼓勵定期雙邊對話，並定期討論到雙邊的學術關係，同時希望美國政府不但要鼓勵學生到中國，強調他們對國家利益的重要性，也需要向這些學生講清楚，到中國學習，不會影響到他們進入政府工作的機會等。

美國國務院前亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）指出，美國學生確實可以到台灣或新加坡學習中文，但他們沒辦法在那邊認識中華人民共和國。

畢根認為說，隨著美中領袖在語調上走向緩和，或許有機會恢復交流，並希望這會是川普與習近平見面時，兩人優先討論的事項之一。畢根說，美國必須要有更多學生到中國讀書，而不是成千上萬的中國學生留學美國，對比僅數百名美國學生留學中國，「這是令人無法接受的」。