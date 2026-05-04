陸研人才斷層／年輕研究者 田野調查難度增

儘管資深學者正憂心台灣將面臨「中國通」斷層，同時仍有年輕一輩的研究者在重重禁區中穿行，試圖拼湊中國的真實樣貌。

「做中國研究的困難，從來不只是『去不去得了』的問題，而是在愈來愈多的『限制』當中，持續試著靠近『真實』。」政治大學東亞研究所碩士生陳可翰說。

陳可翰目前的研究方向是中國的政府與社會互動。他直言，做中國研究的第一道門檻往往是「資料取得」。許多政府內部資料庫，不僅台灣研究者難以取得，就連本地學生與學者，若沒有特定關係，也不易接觸。這使研究者在設計研究時，須不斷思考如何繞過這些限制。

「怎麼問」比「問什麼」重要

他形容，在中國做訪談，「怎麼問」有時比「問什麼」更重要。許多受訪者並非完全不談政策與社會議題，但前提是研究者須先花時間建立關係。在農村可能得陪喝酒、聊天；面對企業或政府單位，也往往需要透過飯局與寒暄，逐步累積信任。

陳可翰曾與中國大陸本地人一同訪談地方官員，但他回憶，官員在得知他的台灣人身分後，戒備心因此提高。他認為這與台灣研究者的研究內容未來如何被使用、是否可能進一步公開傳播，對中國官員而言較難掌控。

另一名在政大就讀大陸研究的碩士生也提到，「資料蒐集」是研究首先面臨的困難。他說，目前最常仰賴的研究方法還是「觀察與訪談」，這也與他本身偏好社會研究有關。

2年前，他赴廈門大學交換後，開始接觸在大陸成長的台灣人二代。他也意識到，同樣背景下，有人認同自己是台灣人，也有人認同自己是中國人，於是「認同」問題成為他的研究方向。他指出，研究認同議題的困難在於，不能直接問，很多時候要設計旁敲側擊的問題，慢慢確認受訪者的認同，才能接近「真實」。

這名研究生選擇匿名受訪，原因很直接，在當前兩岸緊張氛圍下，連研究者自己都會反覆思考，「哪些話能說、哪些話可能比較敏感」。這種自我審查未必來自明確壓力，卻真實存在。

目前在北京大學攻讀國際政治的碩士生施玟慧提到，碩士論文可能會研究福建對台政策，但開始進行後，她發現許多官方資料雖然可取得，但「不代表能完全相信」。研究者往往需要花更多力氣交叉比對與反覆驗證，才能判斷哪些資訊可保留。

若涉敏感問題 研究難推進

至於未來是否前往福建進行田野調查，施玟慧坦言，這條路不是不可行，但前提是必須「拿捏分寸」，避免觸碰「敏感紅線」。她說，以對台政策等議題切入，仍有機會找到受訪者；但如果試圖深入高度敏感問題，研究就會難以推進。

施玟慧是因家庭背景走上中國研究之路。父親是台商，她自己卻是大學時才第一次到大陸。當時赴南京大學交換的經驗，讓她意識到，中國研究如果沒有實地考察經驗，很容易流於空泛。她還觀察到，台灣部分原本以大陸研究為主的學術領域，近年已逐漸轉型。

前述匿名研究生也認為，要做更深入的中國研究，仍有必要親自前往當地，但這條路已比過去困難許多。他提到過去或許還有老師帶隊、提供資源，現在更多時候得由學生自己承擔，包括研究規畫、經費安排、當地生活，以及如何找到受訪者、建立人脈關係等。

陳可翰則坦言，「成本」是到大陸做田野調查最現實的問題。較大型計畫往往需要與地方政府或機構對接，甚至需要報備、面對被質問的風險；對碩士生來說，時間與經費負擔都不小。在他觀察中，現在願赴陸做長時間田調的學生確實愈來愈少。資料難取、信任難建，甚至連身分都可能成為限制。