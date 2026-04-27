美伊戰火波及／外資觀望 「杜拜模式」受挑戰

過去十多年，杜拜被視為全球資金最成功的避風港之一。這座城市不靠石油，而是憑藉航空樞紐、港口轉運、金融服務與觀光產業，打造出一套高度依賴資金流動的經濟模式。在低稅負與開放制度加持下，杜拜長期將自己形塑為中東的「瑞士」，即衝突中的中立避風港，吸引全球資產進駐。但美以伊戰爭爆發後，波及杜拜，中東的「杜拜模式」還行得通嗎？

2024年阿聯酋吸引外資規模達456億美元，年增近5成，其中新增投資金額達332億美元，年增78%，成為全球資金流入成長最快的市場之一。在此背景下，去年進駐杜拜國際金融中心（DIFC）的活躍登記公司數目8844家，財富管理與家族資產機構持續增加，資金與高資產族群快速集聚。

然而，這一切的前提，是穩定。

物流成本增加 轉運優勢受侵蝕

杜拜長期以來把自己形塑為衝突中的中立避風港。但隨著今年3月中東戰火升溫，杜拜首次面臨地緣政治風險直接衝擊，波灣局勢緊張，使荷莫茲海峽運輸受阻。對杜拜而言，作為區域轉口樞紐，約7成重要物資仰賴經由海峽進口，一旦航運受阻，企業需改道陸運或其他港口，物流成本大幅上升，轉運優勢受到侵蝕。

這樣的衝擊，也逐步傳導至產業層面。航空與觀光因空域限制受到影響，港口與物流面臨成本與效率壓力，而金融市場則開始重新評價風險與流動性。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）指出，中東衝突將對全球經濟帶來「嚴重且立即的代價」，並進一步影響投資信心與資本流動。對高度依賴跨境資金的城市而言，影響尤為深遠。

短期穩定措施 難擋結構性壓力

面對壓力，杜拜並非沒有反應。阿聯政府於今年3月底推出約10億迪拉姆（約2.8億美元）的短期支援措施，透過延後費用與簡化行政流程，降低企業營運負擔。同時，金融監管與行政機構亦加快既有機制的執行，包括加速企業服務與居留申請流程，以維持市場運作與資金流動。

阿聯央行總裁巴拉馬（Khaled Mohamed Balama）亦強調，當地金融體系具備韌性，銀行與金融機構均維持正常運作，未出現系統性風險。

然而，市場普遍認為，這些政策屬於「短期穩定措施」，無法完全抵消結構性的壓力。

安全溢價流失 投資人轉趨謹慎

資金行為已出現變化。國內大型金控主管指出，過去挹注杜拜資金最多的亞洲高資產族群目前多處於觀望狀態，資產配置轉趨審慎。對市場而言，真正的風險並非資金立即撤出，而是「安全溢價」的流失。

台灣金融圈的觀察相當一致。外銀主管也說，在地緣政治風險升溫下，資金將優先回流至制度穩定與風險較低的市場，亞洲資產配置以新加坡、香港為主，過去曾詢問杜拜配置的高資產客戶，重新轉向評估新加坡等市場，顯示投資人的態度已出現轉變。

更深層的問題，在於杜拜所吸引的資金結構。

新興資產聚集 杜拜資金波動大

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔指出，以台灣為例，超高淨值客戶在海外資產配置上，本就以新加坡與香港為主要據點，杜拜多屬分散配置，占比約5%至10%。他分析，杜拜近年吸引較多是虛擬貨幣投資人與網紅等新興資產族群，這類資金流動性高、調整速度快，一旦市場出現變數，往往是最先反應的族群。

金融圈人士表示，相較傳統家族資產偏好法規與政治環境較穩定的市場，也意味著，杜拜的成長，某種程度是建立在「高流動性資金」之上，而非長期穩定資本。

此外，部分資產配置至杜拜，與跨境資產在稅務查核上的難度有關。在全球推動「共同申報準則（CRS）」後，新加坡與香港的資金透明度顯著提高，而杜拜在資訊揭露與通報制度上仍具一定彈性，使其成為資產分散配置的一環。

稅負與流動性 仍具投資吸引力

換言之，從上所述，杜拜吸引的都是特定性質的資金。這樣的結構，在順風時能快速推升市場，但在風險升高時，也更容易出現波動。

不過，市場對於「杜拜模式是否失效」並非一致看法。金融圈人士認為，此次衝突對杜拜的影響仍偏短期。由於阿聯並非直接交戰國，且基礎設施未遭系統性破壞，一旦戰事降溫，資金回流的可能性仍高。

同時，杜拜過去建立的低稅負與資本流動優勢仍存在，對部分高資產族群而言，仍具吸引力。然而，這場戰爭的出現，已經改變國際資金對風險的定價。

過去杜拜的成功，建立在「中立、安全且高流動性」的預期之上；如今這個前提受到極大挑戰，也意味著未來即使資金回流，其結構與速度，都可能與過去不同。「杜拜模式」未必失效，但已進入需要重新調整階段。