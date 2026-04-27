封鎖中東動脈／美伊戰事未解 衝擊AI發展前景

因廉價且易於取得的能源、土地及當地政府支持，科技企業斥資數十億美元投入中東人工智慧（AI）基礎設施建設。但美伊衝突將中東各國捲入，AI數據中心也成攻擊目標，加上能源價格上漲、原物料供應等危機，AI泡沫化又再度成為熱議題。

伊朗報復攻擊AI設施

隨著美國與以色列2月28日聯手軍事打擊伊朗，麻省理工學院研究員克德羅斯基3月20日告訴時代雜誌，由於能源與資訊網路高度相互依存，而衝突結局又未知，圍繞AI而生的系統性經濟風險讓人憂心。

由於AI數據中心成為伊朗報復攻擊目標，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）主任梅塔3月11日告訴CNBC，管理AI基礎設施的企業可能制定因應方案，或考慮將數據中心移往風險較低的地區，或利用飛彈防禦、反無人機科技加強數據中心安全。

跨國金融服務控股公司Hilco Global地緣政治部門執行董事墨菲說，「若波灣地緣政治風險不斷攀升，考量北歐、印度與東南亞的電力供應、監管機制及安全狀況更具預測性，企業可能會加速這些地區的建設」。

美數據中心負荷超載

雖然中東一向以廉價能源吸引科技企業的青睞；克德羅斯基認為，許多AI數據中心依賴天然氣供電，而波灣地區的天然氣設施卻成為攻擊目標，修復設施又耗時數個月，導致全球天然氣價格上漲。

以歐洲天然氣價格主要基準之一的荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）價格為例，2月25日價格為每百萬英制熱量單位10.75美元，3月19日漲至最高20.9美元，4月14日仍有15.03美元。

儘管多數的數據中心仍位於美國，而美國又生產且出口天然氣，所受衝擊較低，不至於立即面臨成本上漲；但克德羅斯基說，其他數據中心的工作轉移至美國，而美國積累的工作量已非常龐大，無法負荷新任務將導致整個系統癱瘓。

晶片製造成本恐變高

美國政治與公共政策雜誌「美國展望」4月13日也指出，亞洲許多工業設施靠卡達與波灣地區供應的天然氣運作，而其供應已在戰爭期間耗盡。

雖然台積電與南韓晶片製造商SK海力士均表示目前仍不受影響，拜登時期官員賈奎茲卻說，晶片製造商因與天然氣供應商簽署長期協議，故受市場日常波動影響較小。但合約屆期後若仍維持高價，製造商將支付更多能源與化學原料成本。

半導體雖主要產自東亞與東南亞，許多原料卻來自中東，成為另一項問題。「美國展望」說，波灣國家化石燃料儲量豐富，而化石燃料又是生產半導體的關鍵。各企業斥資數千億美元建構數據中心之際，一旦生產中斷，不僅對消費性與商用電子產品的供應產生壓力，還可能嚴重阻礙AI算力成長。

以氦氣為例，其可控制晶片生產過程中的溫度，也能偵測有毒化學物質外洩。美國知名信評機構惠譽稱，因生產設施受損與荷莫茲海峽運輸中斷影響，氦氣價格自戰爭以來已翻倍。卡達拉斯拉凡工業市氦氣產量占全球供應量近3分之1，卻因伊朗3月初的攻擊持續停產中。

中東資料中心優勢減

另一風險則是中東地區的數據中心成為衝突雙方飛彈攻擊的目標。面對美國與阿聯等國去年大力宣傳在中東興建大規模數據中心計畫，克德羅斯基說，這場衝突曠日持久，會讓這些建設計畫風險或成本過高。

康乃爾大學教授尤峰崎說，衝突爆發前中東地區興建數據中心就面臨水資源消耗問題，若廉價可靠且無限的能源供應已不再穩定，「短期內許多公司可能會重新評估在中東建設資料中心」。

歐盟媒體歐洲動態4月4日引述歐洲政策中心分析師勞斯伯格說法，電價、運費、原料成本上漲，「恐成壓垮駱駝的最後一根稻草」。