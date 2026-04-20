北京戰略收縮／中東變局 北京優先維護中美關係

川普回任美國總統後，世界多地不斷進入新局面，而在北京當前外交布局中，美國仍然是關鍵。北京不僅已經充分認識到其對美關係是世界上最重要一組雙邊關係，也盡可能維護雙邊關係。

川習會面將至 美伊戰事衝擊雙邊信任

中共外長王毅3月8日在兩會外長記者會上，一共回答了2個直接聚焦在美國與中國大陸關係的問題。當時川普原定3月底會到訪大陸，王毅說，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。王毅稱，大陸的態度始終是積極的，也是開放的，關鍵是美方也要相向而行。王毅也否認「美中共治」的說法，認為多元共生才是人類社會本來的面貌，多極共存才是國際格局應有的樣子。

今年川習2人應有3至4次機會可舉行面對面會晤，有望為雙邊關係創造不少氛圍，打頭陣的是即將到來的5月14日至15日川普訪問大陸，也勢必是最重要的一場川習會。

不可否認，中東戰局一定程度上衝擊美中信任。如北京多次公開表態美國與以色列在談判時攻擊伊朗「不可接受」，而川普曾威脅，若北京提供伊朗武器，將向其加徵50%關稅，美國財政部長貝森特也指出，財政部已經向兩家中國銀行發出警告信，如果與伊朗有業務往來，將受到美國的次級制裁。川普更在4月中旬受訪時說，他曾致函習近平，要求中方不要向伊朗提供武器。

儘管中東紛擾存在，但中美仍盡可能維護關係，尤其是「川習會」的安排，顯示北京仍首重穩住對美關係，最近大陸外交部多次公開回應「雙方就此事保持著溝通」，也不無這樣的意思。

台海仍是關鍵 美中第四公報成為話題

事實上，北京與華盛頓之間最敏感的議題並非中東，而是台灣。最近值得關注的是美國政策的微妙變化。川普2月曾稱他和習近平討論對台軍售，當時旋即引發有關是否違反美國對台六項保證的議論。雖然隨後白宮官員以背景說明方式回覆媒體表示，美國對台政策沒有改變，仍難掩各界質疑。尤其最近華爾街日報更披露，川普第一任2017年訪問北京時，與習近平會談時曾聲稱，「我認識她（蔡英文），你是知道的。此女的事我可以幫上忙」。

另一熱議話題就是北京與美國「第四公報」的可能性，鑑於前面三公報對台灣都形成莫大的外交衝擊，如果出現第四公報，勢必更難以應對。年初，美國知名國際關係學者艾利森就在達沃斯世界經濟論壇上預期，在中美接下來的互動中，雙方都會把賴總統及其盡可能推動進一步獨立的努力，看作是對雙方都構成威脅的因素，「我完全可以想像，在我們結束這段歷史進程之前，會出現中美第四份聯合公報，這分公報的約束性可能會比以往更強」。

中共方面則不斷重申美國應在台灣問題上「謹言慎行」，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。短期內尤為關鍵的表態，則已在國民黨主席鄭麗文4月10日與中共總書記習近平的「鄭習會」中釋出。習近平強調「一家人」，指出有話好好說、有事多商量，就美方評論鄭習會並呼籲北京與台灣民選政府對話，大陸也要求不要「說三道四」。

地緣時有摩擦 陸在經貿領域亦有風險

除了台灣之外，美國與中國大陸所面對的其他地緣政治矛盾，較突出者還包含日本、菲律賓等。對日本的矛盾焦點除了日本首相高市早苗去年11月涉台談話引起的爭議外，更包含日本自衛隊大幅改組，且部署射程上千公里的對地攻擊飛彈等武器，引起中共方面的高度不滿；至於菲律賓則是在南海民主礁一帶，與北京持續對峙，同樣面臨風險。

最後，北京雖在外交上爭取「積極營造良好外部環境」，但經貿領域未必有那麼高的期待。例如負責美中經貿談判的中共政治局委員、大陸副總理何立峰3月5日在兩會內蒙古代表團審議時指出，未來5年形勢更加複雜嚴峻，要堅定信心、積極作為，集中精力辦好自己的事，進一步增強經濟發展韌性，加強戰略統籌和體系化應對，「準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。