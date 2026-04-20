國際同盟變局／歐洲加速戰略自主 難擺脫美國

歷經烏克蘭戰爭、貿易及格陵蘭等分歧後，美國未事先與歐洲磋商就對伊朗發動軍事打擊，讓美歐關係進一步崩解，也讓歐洲更堅定戰略自主的決心。然而，歐洲在軍事等多項科技仍依賴美國，實現完全自主絕非易事，而美國脫離北大西洋公約組織，更等同送俄國大禮。

不滿川普政府「勒索」

自2月底與伊朗衝突以來，歐洲各國拒絕美軍機飛越領空、使用其基地及著陸。美國總統川普3月要求北約助其重啟荷莫茲海峽遭拒，川普揚言停止供應「烏克蘭優先需求清單」的武器，4月2日又說北約沒幫忙打伊朗，將認真考慮退出北約。

歐盟媒體歐洲動態專欄作家尼克森4月2日撰文，美國退出北約不僅須取得國會3分之2多數同意，川普也很難放棄經營數十年、投射軍力時不可缺的各設施。

德國駐美前大使伊辛格3月31日也在社群媒體X上說，自蘇聯時期起，莫斯科就將美國逐出歐洲視為首要戰略目標，美軍撤出歐洲讓俄國取得戰略勝利。

但川普言行只會讓歐洲減少依賴美國與增強戰略自主性。德國智庫德國國際安全事務研究所報告指出，「美國與歐洲打交道不再是交易更像勒索，以各種手段證明強權即公理」。

美智庫外交關係協會研究員馬得斯3月6日撰文，歐洲今年初起開始積極尋求獨立自主。川普1月中再提購買格陵蘭，還說要對丹麥等8個北約盟國加徵10%關稅，歐盟則評估對930億歐元美國商品祭出反制關稅，為川普2025年再度執政後，歐洲首次積極捍衛自身利益。

伊朗戰火成歐洲新難題

美伊衝突又為歐洲帶來新難題。伊朗為俄國無人機與軍事裝備的主要供應國，與美衝突迫使德黑蘭將資源轉向自我防衛，有望減少援助莫斯科。但戰爭也推高能源價格，有利俄國石油出口收入並擴大莫斯科戰爭資金。

戰爭也分散華府對烏克蘭戰場的注意力；對歐洲而言，美國持續參與防衛烏克蘭依舊關鍵，若美因中東曠日持久的非必要戰爭而自歐洲抽身，西方國家並不樂見。

德國之聲4月2日引述德國總理梅爾茨警告，伊朗衝突對經濟的影響與新冠肺炎疫情期間或烏克蘭戰爭初期一樣嚴重。專家也說危機讓油價上漲也傷害工業，帶來通貨膨脹飆漲，需求下降及食品價格上漲。

倫敦的能源經濟和金融分析研究所分析師賈勒－馬卡雷維奇告訴德國之聲，「隨著部分液化天然氣移往亞洲，我們下個月（5月）起會感受到變化」，暗示歐洲與亞洲可能因衝突持續而競爭不斷減少的能源供應。

美國最高法院日前裁定川普無權以國際緊急經濟權力法實施全球性關稅後，歐洲各國憂心引發跨大西洋貿易新對抗，伊朗衝突又加劇全球經濟不確定性，馬得斯認為維持與美國經濟關係的穩定已成歐洲各國當務之急。

儘管歐洲國防預算正快速成長，歐盟也加速貿易、能源多元化，但擺脫依賴美國大不易。德國國際安全事務研究所報告指出，對美依賴涵蓋國防、科技、能源貿易及金融等領域；川普在去年的關稅爭議將依賴關係武器化，以在其他不相關議題上達成其目的，當時美方就把援助烏克蘭與爭取對自身有利的不對等貿易協議掛鉤。

英德挺法先進嚇阻戰略

紐約時報4月2日引述歐洲高層官員說法，即使華府撤出駐歐的7萬美軍，建立歐洲版北約仍舊可行。畢竟北約的指揮系統與基礎設施依舊存在，歐洲各國也能填補大部分工作。但德國國際安全事務研究所報告點名，歐洲因缺少衛星通訊、戰略運輸及空中加油機等戰略支援能力，很難獨立進行軍力投射。

法、英、德雖有各自的軍事衛星通訊系統，卻缺乏歐盟層級的整合系統，覆蓋範圍與頻寬仍不足；空中巴士A330多功能加油運輸機的數量不足，難以支援大規模戰事，戰略運輸能力也因整合不足而受限。

報告評估歐洲要建構替代方案需10至15年，前提為找到融資途徑。即便如此仍難真正獨立，因缺少自主運作的完整系統，歐洲大部分仰賴向美國採購，讓華府槓桿強化。英國智庫國際戰略研究所數據顯示2022年以來，歐洲軍事開銷34%流向美國國防承包商。

法國總統馬克宏3月2日宣布將增加法國核彈頭數量，2036年下水新型核動力彈道飛彈潛艦無敵號，而英、德等8個歐洲國家已同意參加這項「先進嚇阻」戰略。法國正擴大其核保護傘覆蓋範圍，使其至少與美國相近。但法國因政局不穩，動用核武準則模糊及硬體限制，難取代美國的核保護傘。

尼克森說，美國盼歐洲取消對美國科技公司的監管限制，買更多美國化石燃料，而非轉向北京的再生能源。歐洲不該誤解川普退出北約說為重返孤立主義；畢竟在美國與北京的系統性競爭中，歐洲對美國仍極其重要。