國際同盟變局／被當第一島鏈作戰錨點 南韓不願與美同盟抗中

在中東戰事爆發前不久，駐韓美軍1架F-16日前飛至黃海上空並與共軍軍機短暫對峙引發的抗議風波，反映出美國意在對中國發出明確信號，就是美國在印太地區仍維持強硬姿態。此舉更導致首爾對美韓聯盟任務擴張的不安。

南韓總統李在明4月2日會見美國參議院訪問團時說，將「透過移交戰時作戰管制權減輕美國負擔」。南韓軍隊平時由南韓國防部指揮，戰時則移轉部分管制權給美韓聯合司令部，由美軍出任的司令統一指揮，駐韓美軍任務不再以朝鮮半島防衛為核心。

韓聯社2月4日引述南韓政府消息人士說法，美韓今年10月登場的安保會議將擬定2028年完成管制權移交。維也納大學資深研究員朴詹姆斯2月21日分析，移交後韓美聯合軍司令部由首爾主導，駐韓美軍防衛不再限於朝鮮半島，美軍對陸與第一島鏈作戰將更靈活。

恐削弱美在朝鮮半島戰備

若日本加以複製，駐韓與駐日美軍指揮官將無須東道國同意，即可重新部署戰區內美軍。美軍甚至能單方面下令飛往黃海演訓，無須循聯合指揮體系討論。

這卻可能削弱美軍在朝鮮半島戰備狀態與防衛承諾，南韓作為盟友的價值也隨之遞減，讓追究美軍在該戰區行動責任的直接機制弱化。

在駐韓美軍F-16於2月18日飛至黃海上空演習後，南韓防長安圭伯19日向駐韓美軍司令部司令布朗森表達不滿，雖然駐韓美軍一度表達遺憾與歉意，但布朗森24日晚間聲明又說，「我們不會為此道歉」。

朝鮮日報2月27日引述多名外交與國安人士說法，稱布朗森不道歉並非個人判斷，而是美方明確訊息，防長赫塞斯在內的高層都曾下達這類指令。一般美韓分歧會循私下協調，由駐韓美軍司令公開反駁極其罕見。

美擴大活動範圍因應共軍

報導稱，在北京向南韓抗議黃海演習後，南韓國家安保室拉高應對層級導致事件擴大引起華府關注，而美方的強硬也反映不滿首爾整肅國防部。在前總統尹錫悅戒嚴事件後，即使涉案不深且重視韓美同盟的將領也遭大規模更換。

事件凸顯首爾夾在美中之間的尷尬立場。日經亞洲1月4日說，華府愈來愈擔心台灣發生意外，也希望朝鮮半島能發揮戰略靈活性；但首爾希望駐韓美軍首要任務為防衛朝鮮半島，擔心華府將軍隊抽調第三國。

針對駐韓美軍因自身軍事需求調走部分防空武器至中東，李在明3月10日在國務會議說，「我們雖反對卻無法完全按我們意願決定」。

除了抽調武器，美國總統川普也數度批評南韓對美伊戰爭沒有幫助，也不願出兵。此舉更可能在未來要求更多駐軍經費。

駐韓美軍依美韓同盟主要任務為嚇阻北韓，但中國大陸軍力持續擴張讓華府重新評估駐韓美軍活動範圍。去年12月，布朗森在首爾舉行的論壇說，南韓不只要回應朝鮮半島的威脅，還處在東北亞權力平衡的十字路口。

報導稱布朗森近日在駐韓美軍網站發布倒置的東亞地圖，其顯示由首爾到平壤、北京、台北及俄國海參崴等主要城市的距離，凸顯美軍駐紮南韓的廣泛戰略利益。

韓不願捲入軍事螺旋升級

駐韓美軍將大部分兵力駐紮在京畿道平澤，不但能在東北亞靈活調動，緊急狀況時也更容易由鄰近烏山空軍基地與平澤港取得軍事與物資援助，還可做為部署軍隊至亞洲各地的中繼點，又與大陸航艦遼寧號的母港青島隔黃海相望，駐紮平澤有著重要地緣政治意義。

加上駐韓美軍MQ-9死神無人機去年9月首次常駐南韓群山空軍基地，可監視北韓動態也能部署至黃海監視大陸，顯示由於共軍活動範圍延伸至第二島鏈，美軍更關注第一島鏈。

布朗森去年12月曾說南韓對印太和平很重要，樂見南韓軍方積極拓展活動範圍，駐韓美軍則會更積極參與朝鮮半島以外的事務。一名美海軍資深作戰官員說，川普批准南韓建造的核潛艦，就是預期能用於遏制大陸。

然而，大陸占南韓貿易總額的25%，美國僅占13%，美韓安全同盟被中韓高度經濟互賴卡著，卻日益傾向對抗北京軍事擴張。南韓關注黃海事件不代表反對美國行動，而是告訴美方其當務之急為避免捲入螺旋升級，使得美韓同盟定位由嚇阻北韓擴散至第一島鏈。