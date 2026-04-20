北京戰略收縮／道義不敵利益 陸助伊朗有難題

美國與以色列攻擊伊朗後，北京的反應一直是備受國際關注的話題。目前戰火已經延燒近2個月，北京的相關回應也顯現其布局與限制。

直到戰事發生1個半月後，大陸國家主席習近平才首度藉由4月14日會見阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲哈立德時做出完整表態，他提出「4點主張」，包含支持中東海灣國家改善關係，推動構建共同、綜合、合作、可持續的中東和海灣地區安全架構，並強調中東海灣國家主權、安全和領土完整應當得到切實尊重，各國人員、設施、機構安全應當得到切實維護。他提到維護國際法治權威，不能讓世界倒回叢林法則。

同時，俄羅斯外長拉夫羅夫訪問北京並與中共外長王毅會談後稱，俄羅斯和中國準備以任何形式為美伊談判提供外部支持。他並強調，俄方和中國堅定支持（美國和伊朗）繼續進行談判。

廉價能源來源國 伊是人民幣國際化抓手

在外交上，北京與德黑蘭2016年以來建立了「全面戰略夥伴關係」，在整個北京對外關係裡面並不算「最高」。不過相較外交關係定位，在北京與德黑蘭多年擺盪的關係中，更重要、更具有戰略意義的里程碑是2021年簽訂的「中伊25年合作協議」（中伊全面合作協議）。

據紐約時報披露的協議草案內容，大陸將於未來25年在包括銀行、電信等數十個領域向伊朗投資4000億美元。而大陸將獲得穩定的伊朗石油供應，且價格有大幅折扣。協議草案還呼籲深化軍事合作，包括聯合訓練和演習、共同武器研發和情報共用。2021年簽訂後，觀察家認為這有助於人民幣的國際化，尤其是協議提及雙方石油貿易將以人民幣和數位人民幣結算。

布魯蓋爾研究所高級研究員阿莉西亞．加西亞—埃雷羅最近撰文稱，伊朗一直是大陸重要的廉價能源來源，尤其是自該協議簽訂後。到2025年底，大陸自伊朗進口的原油規模最高已達約每日140萬桶，占其原油進口總量的13%，也占到德黑蘭石油出口的約80%至90%。

美再陷中東泥淖 華府就怕陸軍事支援伊

此外，在軍事上，共軍與伊軍近年也有不少聯演，例如去年中共海軍護航編隊先後赴巴基斯坦和伊朗參加「和平—2025」多國海上聯合演習、中伊俄「安全紐帶—2025」聯合演習等。去年9月2日在北京會晤到訪的伊朗總統時，習近平表示，中伊關係「經受住國際風雲變幻考驗」，保持平穩健康發展。大陸將繼續主持公道，推動達成兼顧各方合理關切的伊核問題解決方案。

這次美國與以色列攻擊伊朗的戰爭爆發後，北京是否伸出援手成熱門話題。3月底在記者會上，面對外媒提問中共軍方是否向伊朗提供支持，如裝備或者情報？大陸國防部發言人蔣斌僅回應，當前最重要的還是各方應該立即停止軍事行動，防止戰火外溢。不過大陸駐澳洲大使肖千最近接受澳洲電視節目「60分鐘」專訪時，對主持人提問伊朗可能會使用北斗衛星系統鎖定美國與以色列目標進行攻擊，則回說這一系統面向所有人，「我們不會區別對待誰能使用它，誰不能使用它」。

近日也有美國官員聲稱，中共可能已向伊朗提供肩扛式飛彈，同時傳出中共已向伊朗提供兩用物項與零組件，但北京強調反對無根據抹黑。美國總統川普則在15日播出的福斯財經新聞網訪問中說，他已致信習近平要求不要提供伊朗武器，習也回信說中方不會這麼做。

高舉不結盟大旗 北京須平衡與西方關係

北京看起來確實沒有「大力幫忙」，而這是否削弱其「全球南方」領頭羊角色？香港大學哲學系助理教授黃裕舜指出，北京在伊朗問題上面臨兩大平衡難題，其中之一就是象徵道義的立場與短期現實利益間的衝突。一方面，大陸堅定致力於將自身定位為「全球南方」的引領者，抨擊西方的殖民傾向和過往。另一方面，大陸並不打算與常被提及的「不滿軸心」國家綁定，即北韓、古巴、伊朗還有俄羅斯。

如何既能彰顯自己全球南方引領者的角色、又繼續與西方接觸，大陸採取的做法是，一方面和巴基斯坦共同發表「五點倡議」，主要內容為呼籲停止敵對行動，盡快開啟和談，確保非軍事目標安全、航道安全、聯合國憲章首要地位，這項倡議重點在爭取更多全球南方國家的支持，另一方面則在近期舉行「中國發展論壇」，展現了重新與美國等西方傳統陣營國家開展接觸的意願。

中共早已宣稱自己的外交是「結伴」而不「結盟」，換言之仍奉不結盟政策為圭臬。即便是中俄關係，中共官方的說法也是「不結盟、不對抗、不針對第三方」，依然維持著「夥伴而非盟友」的官方定調。

中東戰事以來，目前僅見大陸透過駐伊朗使館、由紅十字會提供緊急人道援助給伊朗紅新月會，數額20萬美元。中巴五點倡議後，大陸斡旋衝突行動仍在持續，但是否真能有所突破、達成具體成果，還有待時間證明。