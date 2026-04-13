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日本財政挑戰／美伊戰爭添變數 日經濟壓力加劇

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

美國與以色列2月底對伊朗發動軍事打擊並持續迄今，依賴中東原油的日本因荷莫茲海峽封鎖面臨油價上漲、日圓貶值及股市下跌等問題，衝擊著早苗經濟學。野村綜合研究所預估，在最悲觀狀況下，日本實質GDP將因能源議題下挫約0.65%。

淡江大學教授蔡錫勲分析，美伊衝突不知何時落幕成為高市眼下最大麻煩。投資者因戰爭持續延燒而對中東情勢存有戒心，造成股市大跌。

衝突爆發前一日的日經平均指數收盤58850.27，至3月31日跌至最低點51063.72，4月10日回至56924.11。

另一個問題則是油價上漲。他說，由於日本每年9成以上石油來自中東，雖然有254日的戰略石油儲備，油價仍會上漲；即使政府釋出儲油，油價回穩也需時間。

日本經濟產業省今年2月數字，日本原油自給率不到0.5%，而進口原油當中近96%來自中東。高市3月25日在社群媒體X宣布，為確保全日本所需的必要量，日本自26日起釋放政府石油儲備，而產油國家在日本境內的聯合儲備，3月底也開始釋出。

解決通膨 高市當務之急

日本3月16日批准釋放15天用量的民間儲備油，加上3月下旬釋出1個月用量的國家儲備油，約8000萬桶儲油供給民間煉油廠，相當約45天的用量。

蔡錫勲指出，油價上漲將帶動相關物價上漲與通貨膨脹，如何避免日圓貶值加劇通膨已成為高市當務之急。

日本3月19日起實施油價補貼政策，目標將平均汽油售價維持在每公升170日圓，再按油價每周調整。先前汽油平均零售價一度飆至每公升190.8日圓的歷史新高。

英國廣播公司（BBC）16日引述分析機構預測，海峽持續封鎖可能讓油價攀升破每公升320日圓，而日本液化天然氣進口合約多以進口原油均價為基準，一旦油價上漲，天然氣將同步上揚。

升息與否 日本陷入兩難

這讓日本陷入政策兩難；日本央行升息雖可穩定日圓，抑制進口價格上漲，但日本債務利息負擔隨之增加；若不升息則日圓持續走軟，進口成本繼續上升，物價成長薪資卻跟不上，日圓愈來愈不值錢。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問戈維拉與研究員中野說，目前在中東至少有440家日企，部分大型日企生產石油與天然氣、製造石化產品及出口液化天然氣等重大投資或項目。即使衝突落幕，區域不穩定仍可能衝擊商業環境。

他們說，本來就面臨通膨、高物價及日圓疲軟壓力的日本經濟，復因衝突持續而面臨燃料成本、電價及食品價格上漲，威脅薪資成長。日本財務大臣片山皋月3月16日說已準備好對外匯及其他金融市場的劇烈波動採取果斷措施。

紙類喊漲 掀衛生紙之亂

此外，受社群貼文影響，部分日本消費者因擔心荷莫茲海峽長期關閉，影響衛生紙等家用必需品供應與價格，導致市場出現提前購買，也讓日本經濟產業省19日呼籲消費者不要囤積衛生紙。

讀賣新聞引述民眾說法，稱由於原物料成本上升、日圓貶值、物流及人事費用增加，估計部分紙類產品4月將漲價，漲幅可能超過10%故提前備貨，社群媒體也出現大量貼文分享囤貨畫面。

日本經濟產業省在X上發文，呼籲消費者根據正確資訊理性消費，以免新冠肺炎疫情初期與1973年中東石油危機期間的衛生紙嚴重短缺再現。

荷莫茲 石油 日圓 美伊衝突 日本經濟

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