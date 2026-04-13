日本財政挑戰／早苗經濟學 擴張與紀律並行

日本自民黨在選舉中拿下逾3分之2席次，助首相高市早苗無須與在野黨大量協商即可推動「早苗經濟學」（Sanaenomics），其本質被視為「安倍經濟學」的戰略升級版，她主張政府應放棄「年度財政平衡」的僵化目標，轉而採取「高壓經濟」策略，核心理念就是負責任的積極財政。

繼承安倍經濟學 實現新技術立國

高市2月20日在眾議院發表施政方針時說，將推動負責任且積極的財政政策，加碼對人工智慧（AI）、晶片及造船等國內投資，提升日本潛在成長率。

她還說，本屆政府將打破長期以來過度財政緊縮與未來投資不足的趨勢，打造強韌的經濟，並強調重視財政紀律，提出穩定降低政府債務占GDP的比重，以確保市場信任。

淡江大學教授蔡錫勲分析，早苗經濟學的主軸為負責任的積極財政，以危機管理投資與成長投資為兩大支柱；前者旨在最小化風險，後者則實現新技術立國，在全國各地形成產業群聚，反映出繼承安倍經濟學的同時，也強調與時俱進。

早在去年9月自民黨總裁競選記者會，高市就說藉由大膽的危機管理投資與成長投資，進而實現國民生活安全保障與經濟強勁的成長。今年2月高市在施政方針演說重申對有助於經濟安全的領域進行投資。

由於日本高度依賴進口化石燃料與財政緊縮，經濟安全保障成為國家安全無法迴避議題，而高市重視安全也強調成長，結合財政擴張與戰略投資，確保經濟安全同時刺激經濟成長。

減稅更有利富人 促消費效果有限

早苗經濟學的另一重頭戲則是8%食品消費稅凍結2年，以減輕家庭生活成本並刺激民眾消費。高市說與其儲蓄，成長才是優先事項。

她1月底表示，不會依賴赤字融資債券彌補稅收缺口，而是檢討補貼與特別稅措施，結合確保非稅收收入來籌措4.8兆日圓。日本財務省去年估計，食品消費稅歸零將導致每年5兆日圓的稅收缺口。

三井住友金融集團首席策略師市川正弘分析，從日本2025財年的補充預算來看，超徵稅金約2.9兆日圓，非稅收入約1兆日圓，前年度結餘則為2.7兆日圓，共6.6兆日圓。若接下來兩個財政年度能確保同等規模收入，足可彌補稅收缺口。日本財政年度起算於每年4月1日，終於隔年3月31日。

市川正弘預估，8%食品消費稅凍結法案可望在今年秋季召開的臨時國會上通過，最遲於2027年4月實施。

但日本智庫大和總研報告指出，凍結食品消費稅每年平均可減輕每戶8.8萬日圓的家庭負擔；但因高收入族群花費在食品的金額較高，減免金額也更大。年收入排名前20%的家庭減稅獲益為收入排名20%家庭的兩倍，「大量財政支出流入生活較不窘迫的家庭」。

報告還說，食品消費稅歸零帶動消費的效果僅0.5兆日圓，對GDP的刺激也僅0.3兆日圓。據今年3月對全日本1546間企業的調查，僅25.7%認為正面效果較大，48.2%認為沒特別影響。

稅收成長破紀錄 為新政注入資金

此外，2019年實施的減輕稅率制讓外賣食品適用8%稅率，餐廳內用卻適用10%稅率。日本餐廳已面臨便利商店、超市及百貨食品部激烈競爭，如今後者因消費稅凍結更容易吸引消費者，讓餐廳直呼不公。

消費稅爭議反映出早苗經濟學的另一問題：兼顧大規模支出與減稅下，錢從何來？外界憂心政府可能大幅舉債，但日本是已開發國家中舉債最重的經濟體。

從日本2026年財年預算總額達122.3兆日圓來看，高市有意以破紀錄預算限制發新債券，在積極財政政策與債務激增間取得平衡，而日本2026年的預計稅收收入將增加7.6%，達破紀錄的83.7兆日圓，也為早苗經濟學注入資金。

儘管路透稱破紀錄的稅收成長仍不足以支付不斷攀升的社會福利、國防與償債成本，但2026財年的社會保障費用為39兆日圓，國防關係費為8.9兆日圓，國債費為31.2兆日圓，總額79.1兆日圓仍低於當年度稅收。

日本公債與日圓投資者仍不具信心，去年底甚至拋售公債與日圓，蔡錫勲表示，若以每年度「基本收支規律」（Primary Balance）衡量政府債務，2025年的普通國債累積為1129兆日圓，為GDP的234.9%，在七大工業國組織中債務比率為最高。

但從數年度「純債務餘額對GDP比」來檢驗，占比僅剩約一半，與義大利、美國的數字相近。純債務餘額對GDP比是指債務扣掉資產後，純債務餘額占GDP的百分比，為評估政府財政穩健程度與還款能力的關鍵指標。

蔡錫勲說，隨著日本GDP成長，分母變大後淨債務餘額的占比隨之減小，將政府債務增加率控制在經濟成長率的範圍內，可確保日本財政永續。